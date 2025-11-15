Fondo piccoli Comuni, Bergesio (Lega): “12 milioni di euro per strade più sicure. Un’attenzione concreta del MIT verso i nostri territori”

“Garantire la sicurezza delle strade comunali nei centri più piccoli significa difendere la qualità della vita dei cittadini e l’accessibilità dei territori. Con l'apertura dell'Avviso 2025, il Governo, su impulso del Ministro Matteo Salvini e della Lega, conferma l’attenzione prioritaria verso i Comuni fino a 5.000 abitanti, spesso l’ossatura più fragile ma fondamentale del nostro Paese. Questi 12 milioni di euro sono un investimento diretto e tangibile per la manutenzione e la messa in sicurezza delle loro reti viarie”.

Lo afferma il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare del Senato, commentando la pubblicazione, da parte del MIT, dell’Avviso per l’anno 2025 relativo al "Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni".



Il Fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro per il 2025, è destinato a finanziare interventi di messa in sicurezza e manutenzione per un importo massimo di 150.000 euro per ciascun Comune beneficiario.



“Si tratta di risorse importanti che si sommano ai 39,5 milioni di euro già erogati negli anni precedenti, a sostegno di centinaia di municipalità – conclude il Senatore Bergesio -. I Comuni hanno tempo fino alle 12 di lunedì 15 dicembre 2025 per presentare le istanze tramite la piattaforma telematica dedicata. Il mio appello agli Enti piemontesi è quello di cogliere con prontezza questa opportunità per avere finalmente strade adeguate e garantire così viabilità e sicurezza delle nostre comunità”.