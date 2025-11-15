Museo del Tartufo di Alba, Emanuele Bolla: “Prosegue la propaganda comunale degli annunci, vedremo nell’anno prossimo quali saranno i fatti reali”

Dopo la nota che annuncia l’imminente firma della convenzione tra comune e Centro Nazionale Studi Tartufo arriva il commento del consigliere comunale Emanuele Bolla: “Prosegue la politica degli annunci senza sostanza praticata dall’Amministrazione comunale. Sono mesi che ci raccontano della nuova gestione del Museo, senza alcun cambiamento. Continua la propaganda fatta di parole che rimarranno vuote fino alla firma della convenzione - per ora non pubblica - che non credo possa ragionevolmente avvenire prima della metà del mese di dicembre, quando approveremo il nuovo bilancio. L’unica certezza che ha accompagnato il nostro Museo per tutta la fiera è stato un monitor rotto abbandonato all’ingresso”.

Il Consigliere Emanuele Bolla ha anche sottolineato: “Chi ci amministra dimostra di non conoscere neanche com’è composto il Museo e lo testimonia il fatto che la foto scelta per il comunicato è quella di un allestimento che non è presente all’interno del Museo stesso. Questo scivolone - che può sembrare banale - dimostra che chi vuole dare un nuovo futuro al Museo non ne conosce neanche il presente. Per il futuro temiamo chiusure del Museo e sottolineiamo la preoccupazione per il rischio di perdita di ore di lavoro per le persone che oggi sono impiegate al suo interno”.