Mondovì, i Consiglieri di centrosinistra incontrano la direzione del CSSM: il presente e il futuro dei servizi sociali

Giovedì 13 novembre 2025, presso la sede del Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (CSSM) in corso Statuto 13 a Mondovì, si è svolto un incontro proficuo e costruttivo tra il direttore Giovanni Valerio Lantero, il presidente Luca Borsarelli e i consiglieri comunali di minoranza Cesare Morandini, Davide Oreglia e Laura Gasco. Il CSSM opera quotidianamente a sostegno di minori e famiglie, persone con disabilità, giovani, anziani, vittime di violenza – in particolare donne –, cittadini stranieri e adulti in difficoltà, rappresentando un presidio essenziale di prevenzione, aiuto e inclusione. Al centro dell'incontro, le attività del Consorzio, le prospettive future e le questioni aperte che riguardano un ente ritenuto fondamentale per la vita sociale del territorio monregalese.