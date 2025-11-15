Nel Cuneese edizione numero 20 della Colletta Alimentare: 210 i punti vendita interessati

Torna, anche in provincia di Cuneo, l'appuntamento con la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.
Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale è possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà.
Nel territorio della Granda si festeggiano i 20 anni dell’iniziativa, unica nel suo genere ed in grado di coinvolgere Volontari, Associazioni, Gruppi, Parrocchie, Enti Benefici e sodalizi.
210 i punti vendita del Cuneese interessati, in 66 diverse località, a supporto di 62 strutture caritative convenzionate che annoverano un totale di 12.687 persone assistite.
Maggiori informazioni, compreso l'elenco completo dei punti che aderiscono all'iniziativa, sul sito: https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare.