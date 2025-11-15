CALCIO SERIE C / Un ottimo Bra cade ad Arezzo per 2-1: di Baldini la rete giallorossa

"Avevamo la volontà di venire ad Arezzo a fare una partita del genere, con coraggio e personalità. Mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento dei miei ragazzi e ho fatto loro i complimenti. Dispiace non aver raccolto punti, ma dobbiamo essere lucidi e usare questa prestazione. Dobbiamo metterla nel borsone e dobbiamo ripartire da quanto fatto contro un collettivo di questa caratura", così Fabio Nisticò (mister del Bra) in un estratto della conferenza stampa post-match. CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE



"Voglio citare il nostro allenatore che, anche ad Arezzo, ha proposto calcio. Gli ultimi minuti sono stati importanti, tanto che mister Cristian Bucchi si è coperto togliendo due punte. Mi ha reso orgoglioso. Mi complimento con Fabio Nisticò, con la squadra. Abbiamo fatto il massimo di quello che potevamo fare contro una corazzata. Siamo una piccola matricola, ma credo che serva un po' più di rispetto nei nostri confronti", così Ettore Menicucci (DS del Bra) in un estratto della conferenza stampa post-match. CLICCA QUI PER IL VIDEO INTEGRALE



Nell'anticipo di venerdì sera al "Città di Arezzo", valido per la giornata 14 del girone B della Serie C Sky Wifi, il Bra è stato superato di misura (2-1) dalla nuova capolista Arezzo.

Davanti a 4201 spettatori e ai 9 tifosi organizzati braidesi presenti (appassionati, colorati e rumorosi, sistemati nel settore ospiti, ndr), i giallorossi allenati da Fabio Nisticò e capitanati dal primo minuto da Matteo Pautassi hanno offerto una prova enorme, gagliarda e ordinata, dal primo all'ultimo minuto. Una prova in crescita. Dopo il provvisorio 2-0 degli amaranto, i braidesi hanno accorciato le distanze con Enrico Baldini dagli 11 metri, nel secondo tempo e fino all'ultimo secondo hanno tentato di raggiungere il pari. La cronaca.

Bra in divisa bianca con inserti giallo e rossi. Indisponibili (tra gli altri) Sinani e Minaj, con capitan Tuzza precauzionalmente in panchina. Dopo 4 minuti di gioco, Renzetti esce con coraggio sul cross di De Col e para con reattività su Chierico, poi un contatto in area tra Pautassi e Pattarello viene punito con il calcio di rigore deciso dall'arbitro (sesto rigore contro il Bra in 14 giornate di campionato ndr): FVS richiesto dalla panchina ospite, ma la decisione non viene cambiata. Renzetti indovina il lato e intercetta la conclusione di Pattarello, ma è 1-0 all'ottavo. Sotto nel punteggio, i cuneesi non demordono e provano a scuotersi. Dopo una punizione deviata di Cianci, al 24esimo Baldini mette in area un calcio da fermo: De Santis prova la deviazione di prima intenzione ma Venturi controlla. Dopo un contrasto Fiordaliso-Righetti, l'Arezzo richiede l'FVS per la revisione del fallo: giallo per il difensore ospite e giallo tolto al giocatore di casa al 28esimo. Nel recupero della prima frazione, Maressa spezza una ripartenza aretina e chiude Tavernelli in corner.



Baldini lascia partire un destro secco e forte dai 20 metri, al minuto 3 del secondo tempo, e Venturi è chiamato ad una gran parata con sfera in calcio d'angolo. Ospiti a un passo dalla rete. All'11esimo viene accordato un tiro dalla bandierina, nonostante Renzetti (nella circostanza) non sfiora la palla nel tuffo: Cianci sigla il 2-0 con un colpo di testa. Al minuto 14, doppia sostituzione per i giallorossi: dentro Chiabotto per Di Biase e Lia per Cucciniello. Debutto in maglia Bra per Damiano Lia, esterno destro classe 1997 (ex Sarnese, Messina, Vibonese, Imolese, tra le sue esperienze più recenti ndr). Calcio di rigore per i braidesi al 16': Maressa innesca Sganzerla, Perrotta lo mette giù in scivolata e il direttore di gara fischia la massima punizione. L'Arezzo chiede l'FVS ma il penalty è confermato. Destro a mezza altezza e preciso di Baldini che, alla destra di Venturi, gonfia la rete per il 2-1 del 19esimo. Gara più che mai riaperta, con Pautrassi e compagni che provano a giocarsi il tutto per tutto su ogni pallone e con il cuore. Tavernelli e Pattarello si rendono ancora pericolosi dalle parti di Renzetti, ma senza trovare lo specchio della porta. Si arriva ai 4 minuti di recupero, dove la punizione defilata (dai 30 metri) di Baldini obbliga Venturi a respingere in tuffo con i pugni. Triplice fischio.



Venerdì 21 novembre (20,30) il Bra ospiterà il Pontedera al "Giuseppe Sivori" di Sestri Levante.



Arezzo: Venturi, Shaka Mawuli (1′ st Perrotta), Pattarello (36′ st Varela), Gilli, Meli (36′ st Arena), Gigli, Tavernelli (43′ st Tito), Chierico, De Col, Righetti, Cianci.

A disp: Trombini, Galli, Chiosa, Ferrara.

Allenatore: Cristian Bucchi.

Bra: Renzetti, Sganzerla, Di Biase (14′ st Chiabotto), Pautassi (43′ st Morleo), Lionetti (43′ st Dimatteo), Fiordaliso, Maressa (33′ st La Marca), De Santis, Cucciniello (14′ st Lia), Brambilla, Baldini.

A disp: Franzini, Menicucci, Rottensteiner, Cannistrà, Tuzza, Corsi, Campedelli, Rabuffi.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Madonia di Palermo (assistenti: Marchese di Napoli e Petrov di Roma 1; quarto ufficiale: Dini di Città di Castello; operatore FVS: Linari di Firenze).

Marcatori: 8′ pt rig. Pattarello (A), 11′ st Cianci (A), 19′ st rig. Baldini (B).

Note: serata fresca, terreno di gioco in perfette condizioni; 4201 spettatori di cui 9 nel settore ospiti. Ammoniti Perrotta, Gilli, Tito, Cianci (A), Pautassi, Fiordaliso, Lia (B).