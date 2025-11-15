La campionessa di motociclismo Arianna Barale ospite del Panathlon Club Cuneo

Giovedì 13 novembre si è tenuto, presso l’ottimo ristorante “L’Angolo del Gusto” di Vottignasco, l’incontro-conviviale mensile del Panathlon Club Cuneo, avente come tema: “Donne e Motori - Arianna Campionessa di Motociclismo”.

Ospite d’onore è stata Arianna Barale già seguita dal Panathlon Club Cuneo per le performance del 2020, che ha illustrato gli splendidi risultati riportati nel “Women’s European Championship 2025”, nel quale ha conquistato una splendida terza posizione, alla quale ha affiancato la seconda piazza ottenuta nel campionato italiano di velocità femminile.

Arianna, seguita dal papà Alberto, ha vissuto una brillante carriera sportiva a partire dall’età di sei anni, salendo per la prima volta su una minimoto, prendendo parte a numerosi trofei, per poi passare alle ruote alte, gareggiando nel Campionato Italiano Velocità Moto 3 ed approdare infine ai campionati italiano ed europeo.

La passione e gli sforzi, anche economici, sono stati premiati quest’anno con una serie di prestazioni eccellenti, che hanno visto Ari#41, tesserata per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, salire sul secondo gradino della classifica europea, ottenuto grazie alla prima vittoria conseguita sul circuito di Misano Adriatico, confortato da altri ottimi risultati. Ciliegina sulla torta è stata la pole position e la doppia vittoria riportata nel campionato italiano sulla pista di Varano de’ Melegari (PR), che le ha permesso di chiudere il campionato in seconda posizione.

Il Panathlon Club Cuneo ha augurato a questa splendida atleta un futuro eccellente, confidando nel suo innato talento per il motociclismo.

Alla serata erano presenti come relatori anche Dario Malabocchia, appassionato di motociclismo e Sebastiano Dutto, imprenditore cuneese, che da sempre è stato legatissimo al mondo del motociclismo, sia come atleta che come organizzatore di eventi motociclistici.

Il Panathlon Club Cuneo continua ad impegnassi nel difendere la figura femminile nello Sport, proponendo anche la Mostra “Donne e Motori - non solo un affare maschile”, ideata dalla professoressa e panathleta Adriana Balzarini.

In collaborazione con l’Associazione Culturale Donne per la Granda, la mostra sarà presente presso la Saletta Borelli di Boves dal 21 al 23 novembre e successivamente presso la Biblioteca Civica “Anna Frank” di Borgo San Dalmazzo, dal 25 al 29 novembre, grazie al patrocinio dei rispettivi Comuni.