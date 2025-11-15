Derby in casa per la Honda Cuneo Granda Volley: arriva la Reale Mutua Fenera Chieri '76

La Honda Cuneo Granda Volley torna in casa per il secondo derby della stagione: al Palazzetto dello Sport di Cuneo arriva la Reale Mutua Fenera Chieri ‘76. Fischio d’inizio alle 17 di domenica 16 novembre, in diretta su VBTV.

Le Gatte sono reduci dalla sconfitta di Busto Arsizio e viaggiano attualmente in settima posizione, mentre Chieri è quinta dopo la sconfitta contro Scandicci.

“È un momento un po’ difficile per quanto successo a Martinez e in generale per la condizione delle ragazze – ha commentato François Salvagni alla vigilia del match -. Tuttavia questo campionato non dà la possibilità di respirare e quindi, con una squadra molto unita, stiamo lavorando duramente e al meglio delle nostre possibilità. Abbiamo tanta voglia di giocare questo derby in casa, contro una delle squadre che sta giocando una delle pallavolo più belle del momento in Italia. Nelle sfide contro team di altissimo livello le ragazze si esaltano e speriamo di farlo anche questa domenica davanti al nostro pubblico. La squadra è unita, anche nelle difficoltà, e chiediamo che anche il nostro pubblico sia con noi”.

