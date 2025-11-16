Pomeriggio di allerta gialla per rischio idrogeologico nelle valli Tanaro e Bormida

Si interrompe il lungo autunno secco e di scarse precipitazioni. Per il pomeriggio è stata emessa da Arpa Piemonte, con l'ultimo bollettino pubblicato, l'allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone meridionali al confine con la Liguria. Ad essere particolarmente interessate sono le valli Tanaro, Belbo e Bormida.

Nel pomeriggio si prevedono ancora precipitazioni diffuse, con valori intensi sui rilievi meridionali, in particolare lungo il confine con la Liguria, dove sono attesi fenomeni anche temporaleschi. Le piogge andranno esaurendosi in serata, con persistenza sul settore appenninico. Intanto sulle cime oltre i 2000 m si attendono nevicate.

Per domani arriveranno invece venti di Foehn nelle vallate alpine nordoccidentali e settentrionali, in rinforzo sulle pianure orientali e sull'Appennino.



Intanto in questi minuti, proprio a causa del maltempo che si è abbattuto nella vicina Liguria, è partita la colonna mobile dei vigili del fuoco di Cuneo diretta a Genova, visti i diversi danni dovuti alla perturbazione in corso, in supporto ai colleghi sul posto.