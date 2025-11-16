Scrittorincittà a Cuneo e Aj a Caraj a Caraglio tra i protagonisti della domenica di eventi nel Cuneese

Domenica di grandi eventi in provincia di Cuneo.

Importanti manifestazioni si svolgono a Caraglio (Aj a Caraj) e Vezza d’Alba (Fiera Regionale del Tartufo bianco e dei Vini del Roero), mentre continuano gli appuntamenti della Fiera del Porro di Cervere e della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Annullata, a Villanova Mondovì, l'ultima giornata della manifestazione Bee.

A Cuneo si conclude il festival letterario “Scrittori in città”, con incontri e dibattiti in varie parti della città e sono numerosi gli spettacoli teatrali e i concerti e le serate gastronomiche con castagne e bagna cauda protagoniste. Completano le offerte i mercatini, le mostre-esposizioni, le fiere tematiche (Wow a Borgo San Dalmazzo), e alcune sagre particolari (Beinette e Prazzo).

Per tutti gli eventi e le escursioni outdoor in modo particolare … sempre un occhio alle previsioni del tempo! Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO: 80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Domenica 16 novembre, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO: SCRITTORI IN CITTÁ

Oggi, domenica 16 novembre si concludono gli eventi legati alla 27a edizione di Scrittori in città. La parola di riferimento della manifestazione è “Cerchi”. Info: www.scrittorincitta.it/

CUNEO: CUNEO VUALÀ

Domenica 16 novembre dalle 15.30 alle 18.30, presso Fondazione Peano – corso Francia 47, visitabile la 13a edizione di “Cuneo Vualà” rassegna sul carnet de voyage.

CUNEO:SONIC WUNDERKAMMER

Domenica 16 novembre, in orario 10-13 e 16-20 visitabile presso Palazzo Samone via Amedeo Rossi 2, la personale di Fausto Balbo, nell’ambito della rassegna Fonorama.

CUNEO:FROM STRIP TO MOTION

Domenica 16 novembre dalle ore 15 presso ArciPelago in corso Giolitti 31, possibilità di visita alla mostra di fumetti e illustrazioni da e sulla Palestina intitolata “From strip to motion”. Info: www.arcipelagocuneogmail.com

CUNEO - OLTREGESSO: PELLEGRINAGGIO GIUBILARE

Domenica 16 novembre, nella cattedrale “Santa Maria del Bosco” (Duomo), si svolgerà il Giubileo della Speranza, a cui partecipano le parrocchie dell’Oltregesso. Partenze dalle varie località dalle 12, arrivo in cattedrale alle 15.30, segue S. Messa Giubilare. Info: https://www.diocesicuneofossano.it/

***

ALBA: FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA

Nel weekend prosegue la “Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba”, che si concluderà l’8 dicembre. Dal mattino del sabato apertura del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba nel Cortile della Maddalena, dove si possono acquistare magnifici esemplari certificati dalla Commissione dei Giudici del Tartufo. Apertura dell'Alba Truffle Show (Cooking Show con rinomati chef, Analisi Sensoriali e Wine Tasting), incontri in collaborazione con eccellenze enogastronomiche di Langhe Monferrato Roero, mostre d'arte, spettacoli musicali e l’Alba Truffle Bimbi, dedicato a bambini e famiglie. Info: https://www.fieradeltartufo.org/

ALBA: I CONCERTI DELLA FIERA INTERNAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D’ALBA 2025

Domenica 16 novembre, alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, concerto “Caleidoscopio” con Bonghwan Lee flauto, Chulwoong Lee trombone, Eunmi Park pianoforte. Musiche di Beethoven, Debussy, Ewazen, Lee. Info: https://www.fieradeltartufo.org/eventi-fiera-del-tartufo/classica-i-concerti-della-fiera-internazionale-del-tartufo-bianco-dalba/

ALBA: APERTURE SPECIALI DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

Nel weekend sarà fruibile presso chiesa di San Giovanni Battista l’esperienza “Visioni D’Arte”, per scoprire le opere d’arte della chiesa con un’esperienza immersiva, grazie a visori 3D e rendere la visita guidata alle opere di arte sacra fruibile a tutti. Durata 30 minuti. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visioni-darte-san-giovanni-3d/

ALBA: IL GIOCO DELLA CITTÀ

Domenica 16 novembre, dalle 14.30 alle 18.30, si svolgerà “Il gioco della Città”, attività si svolge in autonomia grazie al kit che si ritira/riconsegna alla chiesa di San Giuseppe presso lo Sportello del Gioco. Si tratta di un’attività ludico-didattica rivolta alle famiglie in primo luogo, ma è adatta anche a gruppi di amici o coppie che vogliano vivere un’esperienza diversa per scoprire la capitale delle Langhe. Info: ambientecultura.it

***

BEINETTE - FESTA DEL MAIS RINVIATA a domenica 23 novembre

***

BORGO SAN DALMAZZO: WOW - WINTER OUTDOOR WEEKEND

Domenica 16 novembre presso l'area fieristica e l'Auditorium di Palazzo Bertello si svolgerà WOW -Winter Outdoor Weekend: sport, ambiente, montagna, clima e tutto ciò che si può fare per difendere e valorizzare il territorio. Info: https://fierafredda.it/

***

BOVES: FESTA DEI SANTI INCORONATI

Sabato 15 e domenica 16 novembre la città di Boves ospita la Festa dei “Santi Incoronati”, dedicata a muratori, artigiani e lavoratori dell’edilizia. Numerosi gli eventi tra cui “Muratori sotto le stelle” alle ore 21 al mercato coperto (sabato) e raduno con corteo in piazza Italia (domenica).

***

BRA:DEDALUS - TUTTI DESIGNERS

Domenica 16 novembre sarà visitabile a Palazzo Mathis la mostra di Dedalus Bra “Tutti Designers”, rassegna dedicata al design, ideata da Francesco Comoglio. In mostra 30 autori, dai maestri agli emergenti per 150 opere dagli anni Settanta ad oggi, che coprono 50 anni di storia del design Italiano e creano una connessione vitale tra 900 e contemporaneità. Orario continuato dalle 10 alle 18. Ingresso gratuito. Info: www.turismoinbra.it/category/eventi/

***

CARAGLIO:AJ A CARAJ

Domenica 16 novembre si terrà la 22a edizione di “Aj a Caraj”, la manifestazione dedicata all'aglio, prodotto tipico di questa zona organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco Insieme per Caraglio in collaborazione con il Consorzio e la Confraternita dell'Aglio. Protagonista indiscussa della manifestazione è la Bagna Cauda, piatto simbolo della cucina piemontese, celebrata nella sua quinta sagra ufficiale. Balli occitani, concorso “A Caraj”, concerto della Banda Musicale Città di Caraglio. Info: https://www.insiemepercaraglio.it/

***

CERVERE: FIERA DEL PORRO

Domenica 16 novembre proseguono gli eventi enogastronomici della 46a edizione della "Fiera del Porro di Cervere", rinomata vetrina delle eccellenze del territorio e non solo. In locandina le date degli appuntamenti enogastronomici con prenotazione obbligatoria al 0172/1640001 dalle ore 19 alle 22. Info: https://www.fieradelporrocervere.it/

***

CHERASCO: MUSEO DELLA MAGIA

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.30, il Museo della Magia di Cherasco, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia propone due giornate magiche dedicate ai più piccoli con spettacoli di magia e un kit speciale per tutti i bimbi visitatori. Info: 0172/1908030.

CHERASCO: SBAM POPART

Domenica 16 novembre sarà visitabile “Sbam – Pop art, una mostra due sedi”, presso Palazzo Salmatoris, via Vittorio Emanuele II 31, con opere di Warhol, Dine, Nespolo, Schifano e molti altri. Orari: sabato ore 9.30 /12.30 – 14.30/18.30. Domenica e Festivi ore 9.30/12.30 – 14.30/18.30 Info: https://www.facebook.com/Ufficio.Turistico.Cherasco

CHERASCO: BIANCA & NEVE

Domenica 16 novembre, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena “Bianca & Neve”, di e con Linda Borello e Arianna Falciola, per la regia di Fulvia Roggero. Si tratta di una fiaba moderna e ironica che ribalta la tradizionale storia di Biancaneve: qui il cacciatore è vegano, la regina consegna pacchi e Biancaneve… non ha certo bisogno di un principe. Come da tradizione, al termine dello spettacolo ci sarà la merenda offerta a tutti i bambini: un momento conviviale per condividere la magia del teatro anche fuori dal palcoscenico. Info: info.teatrodelledieci@gmail.com

***

DOGLIANI: EMOZIONI CROMATICHE

Domenica 16 novembre, presso la galleria "Il Mobilio antichità", in via Vittorio Emanuele II 41, sarà visitabile la mostra personale dell'artista Fabrizio Oberti intitolata "Emozioni cromatiche". Orari di visita: sabato: 10-12.30 e 16-19. Domenica: 10-12.30. Ingresso libero. Info: 0173/70201 - 335 82 23 721 - 3805309383.

***

DRONERO: JEAN GAUMY - BAYO E MONTAGNA

Nel week end visitabile, dalle 15 alle 19, presso il Museo Mallè, la mostra fotografica “Jean Gaumy – Bayo e Montagna”. Sabato 16 novembre alle 15.30 dialogo con l’autore. Info: https://www.museomalle.org/

***

FOSSANO: MERCATINO ANTIQUARIATO

Domenica 16 novembre, in via Roma, appuntamento con il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo. In caso di maltempo si svolgerà ugualmente sotto i portici. Info: https://www.visitfossano.it/

FOSSANO: PIERINO E IL LUPO

Domenica 16 novembre, alle ore 17, presso Palazzo Burgos, concerto "Pierino e il lupo", favola sinfonica per bambini con voce narrante e Quintetto di fiati Veles. A cura della Fondazione Fossano Musica. Info: https://fondazionefossanomusica.it/

FOSSANO : MEMORIE DI BOTTEGA

Nel week end sarà visitabile presso l’ex Chiesa del Salice la mostra “Memorie di bottega”, esposizione dedicata alla storia del commercio fossanese. Orario: 10 - 12.30 / 16 - 19.30. Ingresso libero. Info: https://ascomfossano.it/

***

LURISIA:MARIA SKŁODOWSKA-CURIE IN ITALIA

Domenica 16 novembre dalle 10 alle 18, sarà visitabile presso il Salone dell'Istituto idrotermale di Lurisia, una mostra itinerante dedicata alla grande scienziata vincitrice di due premi Nobel, Maria Skłodowska-Curie. Attraverso pannelli illustrativi, documenti e fotografie, il percorso racconta i tre viaggi in Italia di questa straordinaria donna, tra scoperte rivoluzionarie, passione per la ricerca e un’eredità che ancora oggi ispira generazioni di studiosi e studiose. Info: 0174/683421.

***

MONDOVÌ: FESTIVAL DEI GIOVANI MUSICISTI EUROPEI

Domenica 16 novembre, alle ore 11, la Sala Ghislieri - Via Francesco Gallo 7, sarà palcoscenico del talento musicale internazionale, con la nuova edizione del Festival GME - Giovani Musicisti Europei. Si esibirà la violinista Giulia Rimonda, musiche di Bach, Ed Ysaye, Kreisler ed Eric Tanguy. Info:0174/46351.

MONDOVÌ: SGUARDO

Domenica 16 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, aperta presso il Museo della Casa la mostra "Sguardo - Un punto di vista al femminile". Info: 338 48 76 448.

***

MONFORTE D’ALBA: LE STAGIONI DELL'ARTE

Domenica 16 novembre, in orario 10-18, presso l’Oratorio S. Agostino, verranno esposte opere di artisti locali. Info: https://www.incomingpiemonte.com/destinazioni/monforte

***

POCAPAGLIA:INAUGURAZIONE PALESTRA SCUOLA

Domenica 16 novembre alle ore 12 si inaugura la nuova palestra delle scuole “A. Monchiero” in piazza Principessa Maria Pia. Segue pranzo per 57° anniversario Gruppo Fidas con premiazioni. Info: 333 60 47 474.

***

PRAZZO - SAN MICHELE:FESTA DELLE MANCRENOS

Domenica 16 novembre, a partire dalle ore 9, 2a edizione della Festa delle Mancrenos a San Michele di Prazzo, giornata laboratorio che coinvolge i partecipanti. Le Mancrenos sono i frutti di un prugnolo e si presentano tondi di colore blu-violaceo: maturano tra settembre ed ottobre, un tempo utilizzati per la produzione di un liquore fruttato. Info: 348 80 97 268 - 347 24 83 726.

***

RACCONIGI: VISITA E TESTIMONIANZE

Domenica 16 novembre alle ore 14.45, visita guidata speciale alla scoperta di Racconigi, con un percorso dedicato alla figura della Beata Caterina De Mattei. Un’occasione unica per conoscere luoghi, vicende e testimonianze legate a questa mistica racconigese del XVI secolo. Evento a pagamento. Info: https://www.cuneoalps.it/

***

REVELLO: Domenica 16 novembre, dalle ore 14.30, al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello si svolgerà “Le foglie d’autunno – Gli Ojos de Viso”, un laboratorio creativo rivolto a bambini e famiglie dedicato alla realizzazione di acchiappasogni colorati ispirati alle forme e ai colori delle foglie autunnali. Info: https://www.parcomonviso.eu/

***

ROCCAFORTE MONDOVÌ - BORGATA RASTELLO: FESTA DI SAN MARTINO

Domenica 16 novembre, in Borgata Rastello, a Roccaforte Mondovì, le parrocchie dell’Alta Val Ellero organizzano la tradizionale Festa di San Martino, momento molto sentito dalla comunità locale. Info: 350 02 29 064.

***

SAVIGLIANO: CONCERTO DI ENRICO PIERANUNZI

Domenica 16 novembre, alle ore 10.50, presso Palazzo Taffini, l'associazione Amici della Musica di Savigliano organizza il concerto di Enrico Pieranunzi, noto pianista italiano. Info: https://www.amicimusicasavigliano.org/

SAVIGLIANO: DA VICINISSIMO

Domenica 16 novembre, alle ore 18.30, presso la Torre Civica di Savigliano, nell'ambito della Tiny Tower Session organizzata dall'Associazione Diagonal, concerto "Da Vicinissimo" con Cristiano Godano, voce del noto gruppo Marlene Kuntz.Info: 333 80 12 927.

***

VICOFORTE: MEETING DI SUBBUTEO