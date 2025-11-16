Inaugurato tra applausi e commozione il micronido Biribimbi di Fossano [FOTO E VIDEO]

Un ambiente sano e all’avanguardia, realizzato secondo i canoni montessoriani. Sarà a disposizione per 24 bambini e aprirà ufficialmente lunedì 17 novembre. E' stato inaugurato sabato 15 novembre il micronido “Biribimbi” di via del Lucchetto 39, per i piccoli bambini dai 3 ai 36 mesi.

Era visibilmente commossa Francesca Biale, responsabile insieme all’altra insegnante educatrice Sara Dogliani, che ha illustrato la nascita dell’opera tanto attesa. Ha, infatti, finalmente preso forma in poco meno di 6 mesi grazie al prezioso contributo delle fondazioni bancarie, all’ingegnere progettista Gabriele Angaramo e a tutti gli addetti ai lavori.

A sostenerla per l’occasione il sindaco Dario Tallone, la vice Donatella Rattalino, il senatore Giorgio Maria Bergesio e il vice-presidente del Consiglio regionale Franco Graglia.

GUARDA QUI IL VIDEO:



Prima del tradizionale taglio del nastro si è svolta la benedizione per mano di don Denys Revello. Importante anche il contributo della banca Bcc di Cherasco, rappresentata dal vice direttore Danilo Rivoira, da sempre attento ai progetti legati al mondo della scuola, anche in qualità di presidente dell’asilo Zanaroli di Frazione Maddalene.

Con questa nuova struttura si arricchisce di fatto l’offerta della scuola, dando la possibilità ai circa 100 bambini in lista di trovare gradualmente i giusti spazi, anche in vista delle prossime realizzazioni.