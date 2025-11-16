CALCIO ECCELLENZA / Sconfitta l’Albese 1917 da una solida Alessandria

L’”Augusto Manzo” di Alba ha ospitato oggi la sfida valida per l’11a giornata del girone B di Eccellenza, fra Albese 1917 e Alessandria Calcio.

Primi i “Grigi” terzi e molto ambiziosi i biancocelesti (imbattuti da 6 giornate, tutte 'clean sheet') le due squadre si sono affrontate su un terreno pesante per la pioggia battente e davanti ad un pubblico numeroso e caldo, calcolato in un migliaio di spettatori.

Primo tempo

Inizio di studio, si gioca prevalentemente a centrocampo con poche palle giocabili per gli attaccanti. L’estremo difensore albese Russo deve intervenire senza troppi patemi al 4° di piede e al 10° per sventare un’incursione di Pellegrino. Si vede l’Albese al 9° con una punizione pericolosa di Lanza e al 23° per un tentativo di Gomez fermato in area con un intervento al limite, sul quale i padroni di casa protestano.

La ripartenza dell’Alessandria con Piana viene fermata in tandem da Grimaldi e Lazzarin.

La partita si incattivisce con scontri a centrocampo e una serie di ammonizioni da una parte e dall’altra.

Il finale di tempo riserva tutte le emozioni. L’Alessandria preme e al 44° Pellegrino crossa per Piana, che di testa colpisce la parte alta della traversa. Un minuto più tardi su assist di Grandoni, Cociobanu si trova in area a tu per tu con Russo e lo trafigge con un destro preciso.

Il primo tempo si chiude dunque con i “Grigi” in vantaggio 1 -0, quasi inaspettato.

Secondo tempo

Nella seconda frazione preme l’Albese alla ricerca del pareggio ma al 51° Muratore commette un fallo ingenuo a centrocampo: già ammonito viene espulso dall’arbitro Urru.

Pochi minuti dopo un tentativo di testa da corner di Cirio viene neutralizzato da Russo.

I padroni di casa anche se in 10 non demordono, ma vengono puniti da un imprendibile colpo di testa di Piana al 56°minuto. Traversone di Cociobanu, palla all’incrocio alla sinistra dell’incolpevole Russo ed è 0-2.

L’Albese reagisce e in una insistita azione in area avversaria Delledonne colpisce la traversa a portiere battuto.

Al 66° con un’azione personale Diop sigla il terzo gol alessandrino che chiude virtualmente la partita.

I padroni di casa rischiano ancora. Al 75° Russo si oppone ad un colpo di testa ravvicinato di Cargiolli.

Non succede più nulla fino alla fine con l’Alessandria in controllo e i biancocelesti impotenti di fronte ad una difesa molto ordinata.

Si interrompe così la striscia positiva della formazione di mister Rosso, al cospetto di un avversario che si è dimostrato molto organizzato e cinico nei momenti chiave della partita. Con le contemporanee vittorie di Vanchiglia, Cuneo 1905, Fossano e Giovanile Centallo, l’Albese scivola al 6° posto con 21 punti, mentre l’Alessandria consolida il primato a quota 28.

(Tifosi Alessandria)

(Tifosi Albese)

Mister Giancarlo Rosso a fine gara si presenta in sala stampa sereno:

“È stata una partita equilibrata per quasi tutto il primo tempo, in cui abbiamo tenuto testa ad un avversario molto forte. Poi il gol allo scadere ha cambiato il corso del match. L’espulsione di Muratore purtroppo ci ha messo in ulteriore difficoltà, ma sono soddisfatto della prestazione perché i ragazzi ci hanno messo davvero l’anima”.

Soddisfatto ovviamente il tecnico alessandrino Alberto Merlo:

“Prima della gara mi aspettavo una grande prestazione, contro un avversario tosto e molto in forma, e così è stato. L’Albese ha retto molto bene per tutto il primo tempo e siamo stati bravi nel finale a spingere e passare in vantaggio. Nel secondo tempo il gran gol di Piana ci ha dato sicurezza. Complimenti ai miei ragazzi che hanno riscattato la sconfitta di domenica scorsa contro il Fossano”.

Formazioni:

Albese 1917

Russo (cap), Lazzarin, Muratore, Bellocchio, Grimaldi, Altieri, Delledonne, Vespa, Gomez, Ennasry, Redi. A disp. Ferlisi, Vidotto, Battaglino, Fantone, Burnescu, Galvagno F. Amansour, Montesanto, Galvagno G.

All. Giancarlo Rosso

Alessandria Calcio

Colla, Cociobanu, Morganti, Tos (cap), Cesaretti, Nicco, Diop, Grandoni, Piana, Pellegrini, Cirio. A disp. Menino, Laureana, Picone, Straneo, Boveri, Cargiolli, Costanzo, Ventre, Merlo.

All. Alberto Merlo

Terna arbitrale

Arbitro Urru (sez Sassari) – Assistenti Bonomo - Bertore (sez Collegno)

(Festa tifosi Alessandria a fine partita)