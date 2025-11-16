CALCIO SERIE D / Saluzzo batte di misura la Biellese grazie al gol di Allasina e ai miracoli di Vespier

Il Saluzzo 1901 vince per 1-0 contro la Biellese, nella partita valida per la 12a giornata del girone A del campionato di Serie D.

A decidere la sfida il gran gol di Allasina, da segnalare le molte parate decisive di Vespier tra cui il rigore battuto da Artiglia.

Il Saluzzo arrivava dalla convincente vittoria per 4-1 sul campo della Nova Romentin, successo preceduto dalla sconfitta di misura subita contro il forte Chisola (2-3 in casa). Stesso discorso per la Biellese che settimana scorsa aveva vinto contro l’Imperia (1-0 a Biella), mentre 14 giorni fa aveva perso contro il Celle Varazze (1-3 a favore dei liguri).

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:36 allo stadio “Amedeo Damiano”. Padroni di casa con la tradizionale maglia granata mentre gli ospiti con la divisa a strisce bianconere.

Sotto la poggia battente a partire meglio sono gli ospiti prima al quinto minuto con il colpo di testa di Brancato e poi al 14’ con il destro dal limite di Artiglia, a cui risponde bene Vespier. Padroni di casa che provano a scuotersi con la punizione battuta da Di Lernia da posizione defilata. Al 19’ i granata passano in vantaggio con una grande rete di Allasina che al volo spedisce potentemente la palla in rete, 1-0 Saluzzo. Al 32’ fallo dubbio in area di Conrotto che intervenendo su Naamad procura il calcio di rigore per la Biellese. Sul dischetto si presenta Artiglia che calcia alla sinistra del portiere ma con una grande prodezza Vespier neutralizza il “penalty”. Partita ora priva di emozioni. Bianconeri che si fanno rivedere nel finale di tempo (44’) sempre con Artiglia dal limite ma Vespier si oppone con i piedi. Il direttore di gara non da recupero e quindi si va negli spogliatoi sull’1-0.

Ottimo inizio di ripresa per i ragazzi di mister Cacciatore che si rendono pericolosi con Mosca e Dos Santos (47’). Al 50’ gran salvataggio nei pressi della linea di porta di Conrotto (tiro del solito Artiglia). Pochi secondi dopo doppio miracolo di Vespier che para in rapida successione i tiri ravvicinati di Facchetti e Beltrame. Al 58’ a provarci è l’ex di giornata Di Cesare dai 30 metri. Al 69’ tenta il tiro a giro con il mancino Dos Santos, potente ma centrale. Possesso palla ora solo della Biellese con i saluzzesi che si limitano a ripartire in contropiede. Ultimi minuti di assedio biellese alla ricerca della rete del pareggio. Al 90’ ci prova Faridi da fuori area ma il tiro è centrale. L’arbitro assegna cinque minuti di recupero ma non succede più nulla. A Saluzzo finisce 1-0.

Saluzzo che sale dunque a 20 punti, sopravanzando così la Biellese che rimane a quota 18.

Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 23 sul campo della Sanremese, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio comunale di Sanremo.

TABELLINO:

SALUZZO – BIELLESE 1-0

Saluzzo (4-3-3): Vespier, Magnaldi, Naso (60’ Ravera), Di Lernia (74’ Rivoira), Giergji, Conrotto, Allasina (77’ Maugeri), Mosca (64’ Faridi), Valenti, Dos Santos, Kone Lassina (87’ Lovaglio). A disposizione: Cravero, Shita, Lungu, Gonella. Allenatore: Giuseppe Cacciatore

Biellese (4-3-3): Vergna, Facchetti (56’ Marra), Colletta, Beltrame, Artiglia, Brancato, Capellupo (70’ Romairone), Finizio (85’ De Mori), Naamad, Di Cesare, Graziano. A disposizione: Coppola, Gaida, Velcani, Gila, Madiq, Velcani. Allenatore: Luca Prina

Gol: Allasina 19’ (S) (32’ Vespier para il rigore di Artiglia)

Ammoniti: Facchetti (B), Di Lernia (S), Colletta (B)

Espulsi: nessuno

Angoli: Saluzzo 5 – Biellese 11

Arbitro: Ghiurca Marco di Torino, coadiuvato dagli assistenti Longarini Lorenzo di Macerata e Silenzi Sara di San Benedetto del Tronto