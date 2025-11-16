Dieci giovani spadisti del Csa alla prova nazionale di Ravenna

Si è conclusa al Pala De Andrè di Ravenna la prima Prova Nazionale GPG (Gran Premio Giovanissimi) di spada maschile e femminile, un appuntamento di rilievo che ha animato la città romagnola per tre giorni, da venerdì 14 a domenica 16 novembre.

L'evento ha registrato una partecipazione straordinaria, con circa 1.300 giovani atleti della categoria U14 provenienti da ogni parte d'Italia che si sono sfidati in pedana.

A rappresentare il territorio era presente anche una delegazione del Club Scherma Associati (CSA), con dieci atleti provenienti dalle sedi di Asti e Alba. I ragazzi che hanno preso parte alla trasferta, accompagnati dai tecnici Giuliano Pasqua e Alessandro Mandarini, sono stati Nicolò Rissone, Luigi Talarico, Raffaele Grippo, Ettore Massano, Cristian Bonanni, Giacomo Filippini, Samuele Giachino, Riccardo Giachino, Umberto Pesato ed Ana Caterina Arruda.

La competizione si è rivelata, come da attese, particolarmente difficile e caratterizzata da un alto livello tecnico generale. Nonostante le difficoltà, i giovani atleti del CSA, sia i "veterani" con maggiore esperienza sia gli esordienti, hanno affrontato la gara con positività e il giusto entusiasmo, trasformando l'evento in un'importante occasione di crescita sportiva.