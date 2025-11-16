 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 16 novembre 2025, 16:59

NUOTO PARALIMPICO / Incetta di medaglie agli Assoluti per Alice Secchi e Artem Lorenzo Nasi del Centro Sportivo Roero

Soddisfazione per il team tecnico rispettivamente formato da Lorenza Bar e Giulia Garzia

NUOTO PARALIMPICO / Incetta di medaglie agli Assoluti per Alice Secchi e Artem Lorenzo Nasi del Centro Sportivo Roero

Si sono disputati  sabato e domenica presso la Piscina Comunale di Fabriano i Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico. In gara per il CSR Artem Lorenzo Nasi e Alice Secchi

Alice categoria SB13 conquista ben tre medaglie: un oro e due argenti. Medaglia d’oro nei 100 rana con il crono di 2’13’’49 ,  medaglia d’argento nei 50 e 100  s.l. 41’’31  e 1’36’’56 i sui crono, che le valgono due argenti dietro all'Olimpionica Carlotta Gilli. 

Artem Lorenzo Nasi categoria S8 è medagli d’ORO nei 100 farfalla in 2’15’’10 e poi settimo nei 50 s.l in  39’’60  ed è quinto nei 100 s.l. con il crono di 1’28’’58. Soddisfazione per il team tecnico del CSR: Lorenza Bar e Giulia Garzia.

c.s.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium