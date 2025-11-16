NUOTO PARALIMPICO / Incetta di medaglie agli Assoluti per Alice Secchi e Artem Lorenzo Nasi del Centro Sportivo Roero

Si sono disputati sabato e domenica presso la Piscina Comunale di Fabriano i Campionati Italiani di Nuoto Paralimpico. In gara per il CSR Artem Lorenzo Nasi e Alice Secchi.

Alice categoria SB13 conquista ben tre medaglie: un oro e due argenti. Medaglia d’oro nei 100 rana con il crono di 2’13’’49 , medaglia d’argento nei 50 e 100 s.l. 41’’31 e 1’36’’56 i sui crono, che le valgono due argenti dietro all'Olimpionica Carlotta Gilli.

Artem Lorenzo Nasi categoria S8 è medagli d’ORO nei 100 farfalla in 2’15’’10 e poi settimo nei 50 s.l in 39’’60 ed è quinto nei 100 s.l. con il crono di 1’28’’58. Soddisfazione per il team tecnico del CSR: Lorenza Bar e Giulia Garzia.