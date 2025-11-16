VOLLEY B1F / Il “cuore puma” torna a battere: Mondovì fatica ma piega la Issa Novara

Due volte sotto di un set, un tie-break iniziato con un parziale di 3-8 e una serata difficile dal punto mentale. Da tutte queste situazioni è uscito il Mondovì Volley, capace di ottenere un prezioso successo, in alcuni frangenti della gara non più sperato, con la Issa Novara per 3-2 (21-25, 25-13, 25-27, 25-15, 15-12). Di grande sostanza la gara delle ospiti (con tanti auguri all’opposto Prinetti, gravemente infortunata nel secondo set), arrivate a un passo dal successo.





Per la sfida alle novaresi coach Claudio Basso va sul sicuro e sceglie il sestetto abituale: Colombano al palleggio opposta a Sangoi, Bosso e Bole in banda, capitan Aliberti e Bergese al centro, Monaco libero.



La Issa Novara risponde con la palleggiatrice Ivaldi, l’opposto Prinetti, le schiacciatrici Baldi E bocchino, le centrali Diagne e Nagy ed il libero Mancuso.





Nel primo set è la battuta a pagare dividendi immediati per Mondovì Volley, e dopo pochi punti il tecnico della Issa deve già fermare il gioco (9-5). Qualche errore di troppo da parte delle padrone di casa permette un primo riavvicinamento (10-9). È Sangoi a dare un nuovo strappo al set (16-14), ma Prinetti rimette tutto in parità (18-18) prima di una fuga delle ospiti contro uno spento “Puma” (18-21). È un vantaggio che non cala più, e Novara si aggiudica il primo parziale (21-25).



Di tutt’altro tenore l’avvio di seconda frazione con tre muri di fila di Mondovì che portano al primo time-out ospite (7-2) e a stretto giro al secondo (9-2). Le padrone di casa arrivano addirittura alla doppia cifra di vantaggio (16-6), con Bergese che continua a martellare in battuta (21-10). A pochi punti dalla fine del parziale l’opposto Prinetti si infortuna a una mano, ma il parziale non è più in discussione (25-13).



Nonostante il parziale precedente, Mondovì Volley torna scarica in campo (4-8), ma gli ace di Bergese rimettono in dubbio la contesa (7-8) prima che la fast di Aliberti scriva la parità (9-9). La Issa Novara è combattiva ma si prende un giallo dopo una palla chiamata fuori (13-12) e Sangoi prova a far scappare il “Puma” (18-15). L’ace di Nagy livella (19-19) e la parità si mantiene (23-23) fino al doppio errore delle monregalesi (25-27).



Quarta frazione e dopo la strigliata di coach Basso è Mondovì a partire meglio (7-3) e a continuare (12-3). Il canovaccio è molto simile al secondo set (15-5), ma questa volta la Issa prova a rifarsi sotto con convinzione (17-11). Bergese e Sangoi trainano le loro compagne (22-13) fino all’errore in battuta di Vicario che vale il tie-break (25-15).



Il primo punto del quinto e decisivo set è della Issa Novara (0-1) ed è l’antipasto alla sua fuga (2-5) aiutata da molti errori del “Puma” fino al cambio campo (3-8). A parti invertite è il Mondovì Volley a tentare la rimonta (7-8), con Aliberti che in fast trova la parità e il sorpasso (11-10). Il cambio di leadership giova al “Puma”, che va a chiudere con Munari (15-12).





MVP della sfida è la centrale Chiara Bergese: per lei 22 punti e una presenza in termini di energia che ha fatto la differenza nei momenti più bui. Sabato 22 novembre alle 17, Mondovì Volley sarà di scena sul campo della capolista Alessandria per un match che si preannuncia infuocato.



MONDOVÌ VOLLEY - ISSA NOVARA 3-2 (21-25, 25-13, 25-27, 25-15, 15-12)



MONDOVÌ VOLLEY: Bosso 11, Imarisio, Sangoi 17, Sclavo 1, Monaco (L), Bergese 22, Alberti 20, Colombano 3, Munari 4, Bole 6. Non entrate: Fissore, Picchiotti.



Battute vincenti: 10. Battute sbagliate: 9. Muri vincenti: 7.



ISSA NOVARA: Diagne 5, Guatteo 6, Mellere (L), Nagy 6, Baldi 12, Prinetti 13, Bocchino 1, Ivaldi 3, Mancuso (L), Caputi, Ndoci 11, Vicario.



Battute vincenti: 6. Battute sbagliate: 12. Muri vincenti: 7.



Il coach CLAUDIO BASSO commenta: “Oggi abbiamo fatto purtroppo un numero di errori gratuiti veramente troppo alto e lo abbiamo pagato caro. Dovevamo sicuramente portare a casa il bottino pieno, l'obiettivo era quello ma non perché l'avversario fosse dietro di noi in classifica, ma semplicemente perché avevamo la possibilità di farlo con quello che avevamo preparato. Sicuramente quello che è mancato totalmente è stata l'attenzione, se non nei set che abbiamo vinto e nell'ultimo, dove probabilmente un po' di reazione d'orgoglio ci ha portati ad arrivare alla vittoria. Sicuramente l'uscita del loro giocatore più importante in attacco doveva essere un vantaggio che purtroppo non abbiamo sfruttato.”



L’opposto GIADA SANGOI analizza: “Novara è una buona squadra che è riuscita a combattere, approfittando dei nostri momenti di difficoltà: è mancata quella mentalità, quel qualcosa in più per cercare comunque il riscatto, perché venivamo da una sconfitta la scorsa domenica. Dovevamo far vedere quello che siamo e quello su cui abbiamo lavorato per tutta la settimana. Alla fin fine siamo riuscite a trovare quel qualcosa in più che ci ha spinto a dare il massimo e comunque a cercare di concludere il set e portarci a casa la partita, perché era il nostro primo obiettivo.”



Il libero ANNA IMARISIO aggiunge: “Sicuramente nessuna parte con l'idea di non dare il massimo: è ovvio che le difficoltà esistono, di tutti i tipi e anche a livello mentale: spesso forse sono più difficili da contrastare di quelle fisiche perché devi lavorare con te stesso e non con gli altri. Sicuramente mi sto trovando molto bene: allenarsi con queste atlete, a questo livello, mi permette di migliorare anche se ovviamente lo spazio in campo è limitato. È un onore poter dire di essere parte delle 12 fondamentali per l'allenamento.”