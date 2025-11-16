SUPERLEGA / Battocchio applaude la sua Cuneo: “Provo gratitudine verso i miei ragazzi” [VIDEO]

La vittoria esterna per 3-0 sul campo di Grottazzolina porta con sé tutto il peso di un successo costruito con lucidità, personalità e una notevole crescita tecnica. A fine gara l’allenatore della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, Matteo Battocchio, fatica a nascondere la soddisfazione per la prova dei suoi giocatori.

"Siamo stati molto molto molto bravi a stare dentro le situazioni di gioco – sottolinea – e Provo molta gratitudine verso i ragazzi perché hanno messo del loro. Faccio loro molti complimenti, perché avere sangue freddo nel fare determinate scelte, anche non semplici, nei momenti caldi in un palazzetto così, contro una squadra che secondo me è forte anche se in difficoltà, è stata una cosa molto importante".

Il tecnico evidenzia anche l’aspetto tecnico-tattico che ha segnato l’incontro: "Il tema di battuta e ricezione è stato importante da ambo le parti. Probabilmente la differenza l’hanno fatta alcuni episodi nel finale del primo e del secondo set: un po’ di fortuna, un po’ di bravura… Sai, la palla che su un nastro cade di qua o di là è difficile definirla bravura, alle volte c’è anche un pizzico di fortuna. Ma da parte nostra c’è stato sicuramente tanto pensare che quella potesse essere l’occasione buona. E alla fine i ragazzi sono stati molto molto bravi".

Archiviato il successo nelle Marche, lo sguardo di Battocchio è già rivolto al prossimo impegno, un match di altissimo livello tecnico:

"Sarà una gara da un certo punto di vista simile dal lato della ricezione, perché Modena è forse la migliore, o tra le due migliori squadre del campionato al servizio. Sarà una partita ostica e complessa dal punto di vista del gioco, ma dobbiamo continuare a perseverare nel ricercare determinate situazioni, che penso stiano migliorando in maniera importante".

Cuneo torna dunque a casa con tre punti d’oro e la consapevolezza di un gruppo sempre più solido, pronto ad affrontare anche la sfida più difficile del suo percorso.