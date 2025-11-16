SUPERLEGA / Golpe Cuneo: 3-0 a Grottazzolina, impresa pesantissima dei piemontesi in chiave salvezza

Colpo esterno di enorme valore per Cuneo, che espugna il PalaSavelli di Porto San Giorgio con un netto 0-3 (21-25/25-27/18-25) e compie un passo deciso verso la permanenza in categoria. La squadra di Matteo Battocchio firma una vittoria di carattere, grinta e lucidità nei momenti chiave, soprattutto nei primi due parziali, entrambi vinti in rimonta dopo essere stata costretta più volte a inseguire Grottazzolina, avanti anche di tre o quattro punti.

I piemontesi non hanno mai abbassato la testa: hanno saputo approfittare delle incertezze marchigiane e, al tempo stesso, mantenere alta la pressione in battuta e a muro. Due set sofferti, combattuti punto a punto, che hanno fatto da preludio a un terzo parziale dominato, con Grottazzolina in evidente difficoltà dopo aver sprecato le grandi occasioni iniziali e Cuneo capace invece di volare sulle ali dell’entusiasmo.

Stupenda prova di Lorenzo Codarin, capace di attaccare con l'82% di positività andando a segno 9 volte su 11 ed un muro vincente. Lucidissima la regia di Michele Baranowicz, che ha saputo tenere vivi i suoi nei momenti più delicati del match. Come sempre intelligente e tattica la gara di Marko Sedlacek, che ha alternato colpi di potenza a palle piazzate che hanno dato parecchio fastidio alla seconda linea marchigiana

Feral, altro protagonista del matchche ha vissuto una partita in crescendo, analizza così la vittoria: “Una vittoria importantissima per il nostro cammino. Non abbiamo cominciato molto bene, io stesso non ho iniziato bene, ma poi siamo cresciuti di livello e abbiamo completato l’opera. Sono felice per me, ovviamente, ma soprattutto per la squadra.”

Dall’altra parte della rete, il tecnico marchigiano Massimiliano Ortenzi non nasconde l’amarezza: “Avevamo approcciato bene la gara, ma in questo momento commettiamo errori che purtroppo paghiamo carissimi. Nel primo set abbiamo sprecato due free ball da gestire con tranquillità, e così diventa difficile. Loro sono stati bravi in battuta nel secondo, ma anche lì troppe ingenuità da parte nostra. Questo momento ci sta pesando.”

Domenica prossima a Cuneo arriva Modena, ma da stasera questa partita fa meno paura.

IL MATCH

Grottazzolina parte meglio e trova il primo break sul 6-4, poi allunga fino al 7-4. Cuneo rientra sul 10-9, ma Grottazzolina ripristina un margine importante grazie al muro di Stankovic e all’ace di Magalini (15-11). I marchigiani però calano: errori di Magalini e l’ace di Feral riportano Cuneo a -1 (15-14). La rimonta piemontese si completa sul 17 pari. Nel finale Cuneo sorpassa con Stefanovic (20-21) e sfrutta un’invasione di Magalini per il 20-22. Un errore di Fedrizzi concede tre set point ai piemontesi, che chiudono 21-25 con il muro di Stefanovic.

Grottazzolina parte ancora avanti (5-3) grazie all’ace di Fedrizzi, ma Feral ribalta momentaneamente la situazione con due ace consecutivi (5-6). La Yuasa reagisce, ritrova il vantaggio e allunga fino al 9-6 e poi all’11-8 con due ace consecutivi di Petkov e Golzadeh. Cuneo rientra sul 12-12 con un servizio flottante di Baranowicz che sorprende Fedrizzi. Grottazzolina però riprende il controllo e sale 17-14, costringendo Cuneo al time-out. I marchigiani mantengono il margine (19-15), ma Cuneo torna sotto fino al 20-21 grazie all’ace di Baranowicz. Nel finale colpi di scena: Feral trascina Cuneo al 23-23. Il set va ai vantaggi: sul 25-25 entra Oberto in battuta, la sua pressione vale due punti consecutivi (errore di Golzadeh e muro di Copelli) che chiudono il parziale 25-27. Cuneo si porta così sul 2-0.

Sulle ali dell'entusiasmo Cuneo riparte forte con Zaytsev e Copelli (dentro per Stefanovic), portandosi rapidamente sul 2-5. Grottazzolina reagisce con un ottimo turno al servizio di Petkov, che favorisce il recupero fino al 6-6. Cuneo però rimette subito la testa avanti con il muro di Baranowicz e allunga nuovamente grazie al primo tempo di Codarin (9-12). L’ace di Feral spinge i piemontesi sul 11-15, e un’altra battuta vincente del francese firma l'11-16. Grottazzolina fatica e Tatarov commette qualche errore, mentre Codarin trova un muro determinante per il +7 (13-20). L'attacco di Feral dalla seconda linea manda le squadre negli spogliatoi (18-25)