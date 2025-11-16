VOLLEY A1F / Gatte in cerca di riscatto, oggi arriva Chieri. Signorile: “Serve serenità e meno pressione”

Non è un periodo facile per la Honda Cuneo Granda Volley, che dopo il turno infrasettimanale oggi pomeriggio torna in campo per la decima giornata di Serie A1 Tigotà. E non è solo match day, ma anche derby day: al Palasport di San Rocco Castagnaretta arriveranno infatti le atlete della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 guidate da Nicola Negro.

Oggi pomeriggio dunque andrà in scena il secondo dei tre derby piemontesi in calendario per questa stagione, ma la condizione delle Gatte non è delle migliori.

Dopo un avvio di regular season brillante, con tre vittorie nelle prime quattro giornate, incluso un netto 3-0 contro Scandicci, la squadra di Salvagni ha rallentato, conquistando solo un punto con Perugia, vincendo al tie-break contro Firenze e poi cedendo per 3-0 sia a Cervia che a Busto Arsizio, oltre che nell'ultimo appuntamento casalingo contro Milano.

A pesare sono anche i tanti infortuni: Salvagni e il suo staff infatti devono fare i conti con un’infermeria particolarmente lunga. Nelle ultime due gare Cuneo ha dovuto rinunciare infatti a Erika Pritchard, protagonista del grande inizio di stagione, fermata da un problema al ginocchio. Nell’ultimo match si è aggiunta poi anche l’assenza di Nova Marring, schierata contro Busto con la maglia da secondo libero.

Ma la tegola più pesante è arrivata mercoledì sera con l’infortunio di Margarita Martinez: durante il secondo set contro Busto, sul 18-17, la schiacciatrice colombiana è atterrata male da un salto e ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La diagnosi, comunicata venerdì 14 novembre, è brutale e significa stagione finita.

Un colpo durissimo, che ha influito anche sull’esito del match, quantomeno sul finale del secondo set.

“Rispetto ad inizio anno abbiamo perso qualche partita ed è venuta a mancare un po' di sicurezza. Poi forse ci stiamo mettendo troppa pressione, soprattutto dopo le vittorie con Scandicci e Pinerolo” commenta la capitana delle Gatte Noemi Signorile.

“Abbiamo alcuni infortuni che non aiutano, sia per le partite che per allenamento. Anche emotivamente non è facile, sicuramente l'infortunio di Marga ci ha destabilizzate psicologicamente”.

La capitana però non cerca alibi: “Non penso però che abbiamo perso per l'infortunio. L'andamento della partita era già così in precedenza. Non stavamo giocando bene nemmeno prima. Psicologicamente ha influito, ma non è la causa della sconfitta”.

Contro Busto, infatti, le biancorosse non sono riuscite a esprimere il livello mostrato a inizio stagione. Ora però serviranno compattezza, determinazione e capacità di stringere i denti per ripartire nonostante le difficoltà.

E il derby di oggi può rappresentare un punto di svolta: il match, però, non sarà semplice. Chieri arriva con un roster di primissimo livello, che comprende la campionessa mondiale Stella Nervini, l’olimpionica Ilaria Spirito e atlete di caratura internazionale come Nemeth, oltre alle italiane di spicco come Anna Gray e la rientrante Alice Degradi.

Le biancoblu arrivano dalla netta sconfitta per 3-0 con Scandicci e per loro sarà importante riuscire a strappare punti pesanti sul taraflex di Cuneo. Al momento viaggiano al quinto posto in classifica, con 17 punti conquistati e 6 vittorie.

Anche le Gatte, al momento settime a quota 11, sono determinate a sfoderare una bella pallavolo, sfruttando il fattore campo e il calore dei propri tifosi: “Oggi c'è Chieri. Loro stanno giocando molto bene. Hanno tanti punti per merito e un roster di grande livello. Non sarà facile domenica, noi dovremo riuscire a non metterci troppa pressione addosso” ha commentato Signorile.

E conclude: “Dovremo pensare solamente a divertirci. Sappiamo giocare a pallavolo, abbiamo fatto vedere grandi cose e dobbiamo essere meno preoccupate e ansiose. Dobbiamo essere brave a pensare palla dopo palla, senza guardare chi c'è dall'altro lato della rete per fare il nostro miglior gioco”.

Due le ex di questo match, entrambe tra le file delle chiaresi. Hanno difeso i colori di Cuneo infatti sia Alice Degradi, dal 2020 al 2022, che Ilaria Spirito nella stagione 2021-2022.

Appuntamento quindi a questo pomeriggio per il derby tra Cuneo e Chieri. Fischio di inizio alle 17. Per chi non potesse recarsi al palazzetto, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV.