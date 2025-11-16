VOLLEY A1F / Troppa Chieri per Cuneo, le biancoblù si prendono per il derby per 0-3

Decima giornata di campionato e derby day per la Honda Cuneo Granda Volley di coach Salvagni: questo pomeriggio infatti al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta è andato in scena il match tra le biancorosse e la Reale Mutua Fenera Chieri '76.

Uno dei derby più avvincenti della Serie A, a cui Cuneo però è arrivata in condizioni non ottimali, privato di Margarita Martinez, che durante il match con Busto di mercoledì 12 ha riportato una lesione al crociato del ginocchio sinistro. Per lei purtroppo stagione finita.

Coach Salvagni e Staff hanno potuto però tirare un respiro di sollievo, recuperando sia Erika Pritchard, rientrata dopo un fastidio al ginocchio, che Nova Marring, a disposizione della squadra da oggi.

Nel roster di Cuneo, con la maglia da L2 c’era inoltre anche Giorgia Bernardi, giovane giocatrice del settore giovanile della Granda Volley Academy che questo pomeriggio ha potuto vivere da vicino l’emozione della Serie A.

Le formazioni arrivavano da due giornate negative, entrambe sconfitte per 3-0 nell'ultimo turno, le biancoblù con Scandicci e le Gatte con Busto. Proprio per questo, l’obiettivo comune era chiaro: tornare a fare punti e invertire la rotta. Chieri per agganciare Novara, dopo che le Zanzare hanno conquistato due punti del big match contro Milano, Cuneo per risollevare morale e ritrovare brillantezza dopo il periodo negativo seguito all’ottimo avvio di stagione.

Le Gatte però non sono riuscite nell’intento: questo pomeriggio infatti sono state le chiaresi di coach Negro a conquistare l’intera posta in palio, aggiudicandosi il match con un tondo 0-3 in un match dall'andamento similare: gran partenza di Chieri in tutti i set, con gli attaccanti biancoblù a segno con continuità, orchestrate da un'ottima Van Aalen, premiata poi MVP del match.

Parte forte Chieri nel primo set: 1-3 e 4-10, inchiodando le Gatte e obbligando Salvagni a chiedere tempo. Si torna in campo ma le biancorosse non riescono a opporre resistenza: 5-11 e 6-15, con le biancolblù superiori in ogni fondamentale. Chieri allunga 11-19, poi doppio cambio Cuneo e inizia la rimonta delle cuneesi, fino a 18-21, quando poi le ospiti si sbloccano e chiudono poi 20-25.

Anche il secondo set vede Chieri partire forte con Kunzler al servizio, 0-4 e condurre 1-5 e 2-7. Salvagni ferma il gioco, ma le biancoblù continuano la fuga: sul 5-11 Rivero rileva Pritchard. Cuneo cerca di ingranare, ma le ospiti spingono forte: 7-12 e 10-16, con gli attaccanti biancoblù che mettono in difficoltà il muro e la difesa delle padrone di casa. Diop al servizio cerca di chiudere il gap, 14-18, e si arriva fino a -3, 19-22, grazie a una bella fast di Koulisiani e agli errori al servizio delle avversarie, che ora sentono la pressione. Finale di set combattuto, con grandi azioni da entrambe le parti, ma è Chieri a dare la zampata vincente per 22-25.

Copione simile nel terzo parziale, con dentro Rivero e Koulisiani: partenza forte delle ospiti che scavano il gap fin dai primi scambi, 1-4 e time out Salvagni sul 4-8. Sull'8-14 arriva la reazione delle Gatte, che arrivano a -3, 11-14, con Diop e Pucelj protagoniste, oltre che a un buon turno al servizio di Rivero. Sulle ali dell'entusiasmo e spinte dai tifosi, le biancorosse arrivano a -1, 15-16. Chieri trova l'allungo 15-18 e tenta la fuga finale, ma le Gatte tirano fuori le unghie: 18-20, 19-21. Serve una super Nemeth per far allungare le chiaresi, 20-24. Diop e Keene conquistano un break importante, poi l'errore al servizio consegna set e partita alle ospiti per 22-25.

Premiata MVP del match l'alzatrice delle collinari Van Aalen. Per lei un'ottima distribuzione con tutte le attaccanti andate a segno con continuità e un gioco veloce che ha messo in difficoltà le Gatte. Top scorer dell'incontro Nemeth con 18 punti, seguita da Kunzler e Nervini a quota 13. Per le biancorosse miglior realizzatrice Diop con 16 punti, assieme a Pucelj (11).

Non termina dunque il momento negativo delle Gatte, che oggi hanno dimostrato di poter reggere il confronto con uno squadrone come quello delle collinari, ma sono mancate di concretezza soprattutto nella partenza di set, faticando a ingranare, subendo tanto nei primi parziali ed essendo così costrette a rincorrere per tutto il set.

Ora le Gatte avranno una settimana di tempo per prepare il prossimo match. Il prossimo appuntamento per le biancorosse sarà la trasferta di Treviglio contro Bergamo domenica 23 novembre. Fischio di inizio alle 17:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: Capitan Signorile opposta a Diop, centrali Keene e Cecconello, bande Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Reale Mutua Feneri Chieri ’76: Van Aalen al palleggio in diagonale con Nemeth, centrali Gray e Cekulaev, bande Kunzler e Nervini, libero Spirito.

PRIMO SET

Apre il match Signorile al servizio. Primo break subito Chieri, 0-2 e 1-4, con due muri su Diop e Pritchard. Le Gatte provano a ricucire lo strappo, 3-4 e 4-5, ma le biancoblù si tengono strette il vantaggio e allungano 4-10, mettendo in difficoltà le biancorosse in ricezione e in attacco. Keene sblocca le cuneesi dopo il time out, ma le ospiti continuano a macinare punti, 6-15. Sull’8-19 doppio cambio per Chieri, con dentro Dambrink e Antunovic. Anche doppio cambio per le cuneesi, con Rivero e Allaoui che rilevano Signorile e Diop sul 13-21. Gran tentativo di rimonta delle biancorosse, che trovano la marcia giusta e recuperano fino a 18-21 con Pucelj al servizio, poi Chieri chiude 20-25. Top scorer Nemeth e Kunzler con 7 e 6 punti, per le Gatte Keene a quota 4.

SECONDO SET

Ancora un ottimo inizio di set per le biancoblù con Kunzler al servizio, 0-4. Diop sblocca le Gatte, ma Chieri preme sull’acceleratore, 1-5, 2-7 e time out Salvagni. Si torna in campo, ma sono ancora le ospiti a imporre gioco e ritmo: 4-8 e 5-11, con Rivero che entra per Pritchard. Le cuneesi rosicchiano qualche punto, ma Chieri conduce 8-14, con tutti gli attaccanti protagonisti. Secondo time Cuneo sul 10-16. Le ospiti allungano 11-18 e le Gatte rosicchiano qualche punto, 14-18 e time out Chieri. 15-20 entra Magnani per ricevere al posto di Pucelj e Koulisiani per Cecconello. Inizia il tentativo di rimonta di Cuneo, che con Koulisiani e Rivero arriva a -3, 17-21. Allaoui serve per Signorile, ma è punto Chieri. 19-22, si lotta su ogni pallone e dopo un grande scambio Diop mette a terra il 20-22. Nervini e Nemeth allungano 21-24, Keene tiene vive le Gatte, poi ancora Nervini chiude 22-25. Top scorer Diop con 7, seguita da Nervini con 6.

TERZO SET

Terzo set con dentro Rivero e Koulisiani. Tenta ancora la fuga Chieri, 1-4 e 2-5. Le Gatte tentano di restare aggrappate, poi Chieri ingrana la marcia: 4-8 e time out Cuneo. Ancora difficoltà per le Gatte in ricezione nelle zone di conflitto, 6-11 e 7-14. 8-14 e arriva la rimonta: 11-14 con Diop e Pucelj protagoniste, poi 14-15, con le Gatte che ora trovano la giusta intesa. Chieri strappa 15-18, poi Diop riporta le Gatte a -2. Le ospiti tentano la fuga finale, ma le biancorosse sono ancora agganciate: 18-20, entra Allaoui per servire. Nemeth allunga, ma risponde Diop: 19-21. Errori da entrambe le parti, ancora -2. Nemeth sigla 23 e 24, ma Diop non ci sta: 21-24. Muro di Keene su Nemeth: 22-24, poi l'errore di Diop consegna set e partita alle collinari, 22-25.