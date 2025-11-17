Al Comune di Ceva 24mila euro: serviranno per biblioteca e giovani

Un tesoretto di 24mila euro è quanto ottenuto dal Comune di Ceva che, negli scorsi mesi, ha partecipato a due differenti bandi, uno indetto dal Ministero della Cultura e un secondo dalla Regione.

Grazie al primo sono in arrivo 4mila euro, stanziamenti del Fondo Editoria Libraria, che saranno destinati all'acquisto di nuovi libri per la biblioteca

“L’importo elargito dal Ministero della Cultura ci permetterà di investire in nuovi testi e di aggiornare ulteriormente il catalogo bibliotecario - spiega l’assessore Cinzia Boffano -. Possiamo implementare la nostra offerta e non ci stancheremo mai di ribadire che tutto ciò che si fa per il bene della cultura è motivo di arricchimento per l’intera comunità”.

È invece di 20mila euro il finanziamento derivante dal bando Piemonte per i Giovani, promosso dalla Regione Piemonte, a sostegno di progetti di inclusione rivolti a ragazzi tra i 15 e i 34 anni.

Così a Ceva sarà avviato un percorso di formazione e accompagnamento per la nascita della Consulta Giovanile, con diverse attività tra le quali: incontri tematici, workshop, visita istituzionale nella sede della Regione Piemonte e viaggio di istruzione a Roma.

A settembre 2026 sarà organizzato un incontro con i componenti del costituendo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ceva, al fine di offrire loro un’opportunità di confronto con i membri della Consulta.

“Questo finanziamento ci permette di avviare un’attività a cui pensavamo ormai da tempo - commenta Laura Amerio, assessore alle Politiche giovanili -. I ragazzi sono il nostro futuro, come diciamo spesso, ma sono anche il nostro presente. Hanno entusiasmo, energia, desiderio di mettersi in gioco e, proprio grazie alla loro età, vivacità e una mente sempre in movimento, ma soprattutto hanno gli strumenti per comprendere i loro coetanei e per raccontare a noi adulti ciò che vogliono, che si aspettano, ciò di cui hanno bisogno. L’avvio di una Consulta Giovanile apporterà nuova linfa all’azione comunale e darà ai ragazzi uno spazio dove confrontarsi e dove parlare delle loro idee".

Non meno entusiasta Ilaria Accamo, la consigliera che ha collaborato stilando il progetto per la partecipazione al bando: “Con questo progetto vogliamo promuovere l’empowerment giovanile e creare uno spazio autentico di dialogo e di espressione. Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale della nostra visione di partecipazione giovanile, che si affianca alla scuola di politica apartitica e gratuita Prime Minister Alpi. Fuori dai margini, attivata con il coordinamento della Fondazione Nuto Revelli ETS grazie al progetto presentato dal Comune di Ceva, in partenariato con i Comuni di Mondovì e Cuneo e con numerose realtà associative, e sostenuta dalla Fondazione CRC nell’ambito del bando “Impegnati nei diritti 2025”.