Consulta Studentesca: Alisea Pizzillo eletta alla vicepresidenza

La Consulta Provinciale Studentesca di Cuneo ha un nuovo volto: Alisea Pizzillo, studentessa dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale dell'Istituto "Cravetta-Marconi" di Savigliano, è stata eletta vicepresidente dopo una votazione serrata che ha visto confrontarsi sei candidati.

La presidenza è andata a Edoardo Massolino del Liceo Classico "Govone" di Alba, con uno scarto minimo di voti. «Auspico una collaborazione solida e costruttiva per l'intero mandato», ha dichiarato Pizzillo commentando l'esito elettorale di lunedì 10 novembre.

La nuova vicepresidente porta con sé un bagaglio significativo: anni di esperienza nelle politiche giovanili e ben sette partecipazioni a progetti Erasmus+. «Non mi sono candidata per un titolo, ma per rappresentare davvero chi vive ogni giorno la scuola», sottolinea.

Il suo programma si articola su più fronti strategici. Al centro dell'agenda figurano il supporto agli studenti con DSA e BES, il potenziamento degli sportelli d'ascolto psicologico, la tutela della salute mentale e iniziative concrete contro bullismo e discriminazioni.

Particolare attenzione sarà dedicata alle opportunità europee: «Gli Erasmus+ sono progetti gratuiti che permettono di confrontarsi con studenti da tutta Europa. Sono iniziative finanziate dall'UE che meritano di essere conosciute da tutti», spiega Pizzillo, che intende promuoverne la diffusione nelle scuole della provincia.

L'agenda include anche progetti sulla sostenibilità ambientale, percorsi di cittadinanza attiva, collaborazioni con il Servizio Civile Universale e concorsi creativi per valorizzare i talenti studenteschi. Tra le proposte pratiche, il ripristino di un form digitale per segnalare problemi infrastrutturali nelle scuole.

«La Consulta deve essere un ponte tra scuole, istituzioni e opportunità», afferma la vicepresidente, che sarà affiancata nella rappresentanza del Cravetta-Marconi dalla collega Francesca Lenta.

Durante la presentazione, Pizzillo ha voluto ringraziare il presidente uscente Riccardo Spolaore e tutto il precedente Consiglio di Presidenza: «Hanno svolto un lavoro ottimo, avvicinando la Consulta agli studenti e lasciando un'impronta importante».

Con le parole chiave «ascolto, concretezza, impegno», la nuova leadership studentesca si prepara ad affrontare un anno di sfide. «Il futuro appartiene a chi lo costruisce. E io voglio costruirlo insieme a tutti gli studenti della nostra provincia», conclude Pizzillo, tracciando la rotta per i prossimi mesi di lavoro.