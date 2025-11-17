Alto Adige e Barolo: tre giorni di passione vitivinicola tra Langhe e Sudtirolo

In occasione della 95ª edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, la Strada del Barolo e l'Ente Fiera promuovono uno scambio culturale di rilievo internazionale. Dal 28 al 30 novembre 2025, una prestigiosa delegazione di istituzioni e viticoltori dell'Alto Adige-Südtirol sarà ospite nelle Langhe per avviare una collaborazione con un territorio che unisce vini di prestigio, paesaggi alpini e un'ospitalità autentica.

La delegazione altoatesina comprenderà figure di spicco della viticoltura e della ristorazione locale, tra cui Manfred Vescoli, presidente della Strada del Vino dell'Alto Adige, i coniugi Oskar e Ingrid Messner del ristorante Pitzock, i titolari di storiche cantine come Kuenhof e quella di Novacella—la cui tradizione vitivinicola risale al 1142—e rappresentanti della Cantina di Bolzano.

Venerdì 28 novembre gli ospiti saranno accolti al Castello di Roddi con un brindisi di benvenuto in Alta Langa Docg, seguito da un'analisi sensoriale del tartufo e da una presentazione dell'area vitivinicola delle Langhe curata dal direttore dell'Enoteca Regionale del Barolo Cristiana Grimaldi. La serata si concluderà con la Cena dell'Amicizia presso Ca' del Re di Verduno, dove produttori di Barolo presenteranno i loro vini in abbinamento alle portate.

Sabato 29 novembre, dopo l'accoglienza presso il Municipio di Alba, si terrà una Tavola Rotonda nel Tempio dell'Enoturista presso il WiMu – Museo del Vino a Barolo dal titolo "Il territorio: la migliore risorsa per un turismo di qualità", aperta a tutti gli operatori interessati con accesso libero e registrazione obbligatoria. Nel pomeriggio la delegazione visiterà il Mercato Mondiale del Tartufo e parteciperà alla masterclass "Tra profondità e altitudine: il Barolo incontra l'Alto Adige" con degustazione di vini di entrambi i territori. La giornata si concluderà con la Cena di Gala presso il Castello di Roddi, con menu dello chef Oskar Messner dedicato al tartufo bianco d'Alba in abbinamento a vini Barolo e dell'Alto Adige.

Domenica 30 novembre è previsto un tour dei Cru del Barolo con visita alle cantine della Strada del Barolo.

«Negli ultimi anni abbiamo collaborato con importanti regioni vitivinicole internazionali dalla Champagne all'Etna, da Sonoma e Napa Valley», spiega il direttore della Strada del Barolo Daniele Manzone. «Quest'anno abbiamo deciso di invitare l'Alto Adige-Südtirol, un territorio che condivide con noi i medesimi valori di eccellenza e che racconta la propria identità attraverso vini di qualità. Questa iniziativa mira a creare conoscenza e amicizia tra territori, promuovendo il vino in modo intelligente e attraendo turisti con proposte innovative ed esperienziali».