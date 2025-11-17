Bra, 13 tonnellate di solidarietà per la 29ª Colletta Alimentare, un record

Grande ancora una volta il cuore dei braidesi, che sabato 15 novembre ha permesso di raccogliere in città circa 13 tonnellate di prodotti alimentari da destinare alle persone più in difficoltà.

La 29ª edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare si è chiusa con un successo non solo per il risultato finale, che parla di 8.300 tonnellate raccolte a livello nazionale, di cui 692 tonnellate in Regione e 96.800 Kg in provincia di Cuneo, ma soprattutto per la sensibilità espressa da tante persone.

Numeri che parlano chiaro e resi possibili dall’impegno di tante associazioni del territorio, tra cui Lions Club Bra Host, Leo Club Bra, Donne per la Granda, Gruppo Alpini di Bra, Noi come Te, Avis, Aido, AIL, Lilt, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri… oltre a numerosi ragazzi e ragazze delle scuole braidesi.

Il compito dei volontari era quello di distribuire sacchetti all’ingresso dei punti vendita, spiegando il significato dell’iniziativa, di raccogliere all’uscita quanto veniva donato, di dividere i prodotti in scatole differenti a seconda del tipo di categorie e di stoccare i prodotti in attesa della distribuzione alle mense ed ai centri di assistenza presenti sul territorio.

Piena soddisfazione per gli organizzatori della Colletta Alimentare 2025 per la Provincia di Cuneo, che hanno espresso riconoscenza a tutti per la solidarietà dimostrata: «Un sentito grazie giunga a tutti i volontari che hanno prestato il loro tempo ed energie, ai donatori che hanno offerto anche solo un pacchetto della loro spesa per i più bisognosi, ai punti vendita che hanno ospitato l’iniziativa, ai magazzini di stoccaggio delle derrate, a tutti coloro che hanno operato “dietro le quinte” come organizzatori, magazzinieri, chi si è occupato dei trasporti e della segreteria».

Aggiungendo: «Un particolare ringraziamento giunga al Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo per le stampe del materiale cartaceo utile alla gestione dei flussi di merce e al Secondo Reggimento Alpini della Brigata Alpina Taurinense, che ha offerto il proprio contributo, mettendo a disposizione risorse logistiche, con mezzi e personale, per il trasporto delle derrate alimentari raccolte presso i punti vendita del capoluogo provinciale. Con la partecipazione a tale iniziativa, le truppe Alpine dell’Esercito si sono confermate ancor più uno strumento pronto ed efficace a sostenere la comunità all’interno della quale sono sempre più integrate».

Il frutto della raccolta è stato così depositato al magazzino centrale provinciale e da lì sarà redistribuito alle associazioni caritative del territorio. Una goccia nel grande mare della solidarietà.