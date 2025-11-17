Ceva, si completa il muro lungo Tanaro

Nei giorni scorsi infatti hanno preso il via i lavori di completamento della protezione della sponda destra del Tanaro tra la Scuola dell’infanzia e la passerella. Dopo la realizzazione delle operazioni propedeutiche, iniziate la scorsa settimana, si procede con la posa di un manufatto di circa 120 metri di lunghezza, alto 1,20 metri e con larghezza di 30 centimetri, naturale prosecuzione delle barriere già esistenti, proprio per completare l’operazione di adeguamento in quota del parapetto.

“È un nuovo tassello che si aggiunge al percorso di messa in sicurezza del fiume Tanaro – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Ferrero – e che contribuisce a rafforzare ulteriormente il sistema di protezione del nostro territorio”.