Cherasco si prepara alla Maratona Libraria: tre giorni di incontri con nove autori

Dopo il successo della pre-maratona del 14 novembre con Claudio Marinaccio, Cherasco è pronta ad accogliere La Maratona Libraria, tre giornate interamente dedicate ai libri e agli autori.

È un evento culturale unico nel suo genere organizzato dalle Biblioteche cheraschesi nell’ambito del progetto “Biblioteche in Festa 2025": un progetto promosso dalle Terre dei Savoia e dall'associazione Progetto Cantoregi per celebrare e valorizzare il ruolo delle biblioteche, coinvolgendo sia i cittadini che gli operatori del settore. L'iniziativa combina eventi culturali aperti al pubblico (come incontri con autori) con attività strategiche che mirano a rafforzare la collaborazione tra le biblioteche e a definire il futuro dei servizi bibliotecari. Si propone come un’occasione di incontro, partecipazione e scoperta, aperta a tutti gli amanti dei libri.

Il progetto ha durata dal 15 al 30 novembre, durante il quale ciascun aderente può organizzare degli appuntamenti. Gli incontri cheraschesi sono programmati per il 27, il 29 e il 30 novembre e si svolgeranno nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale: tre giornate dedicate alla lettura, all’incontro tra autori e pubblico e alla valorizzazione del ruolo centrale delle biblioteche come luoghi vivi di comunità e conoscenza.

Durante la Maratona si alterneranno autrici e autori di rilievo del panorama letterario contemporaneo, il programma di Cherasco, prevede il 27 novembre alle ore 17 Danilo Giordana, alle 18.30 Davide Longo e alle 20.45 Simone Patania; il 29 novembre alle 17 Lisa Laffi, alle 18.30 Elisa Giordano e alle 20.45 Davide Sarotto; il 30 novembre alle 17 Sebastiano Ramello, alle 18.30 Giovanni Tesio e alle 20.45 Dario Ghibaudo e Filippo Bessone.

«Credo moltissimo nel lavoro delle biblioteche e nel loro ruolo come centri di diffusione della cultura - afferma Mara Degiorgis, consigliera delegata alla Cultura del Comune di Cherasco -. Le biblioteche non sono solo luoghi di conservazione, ma veri e propri servizi culturali fondamentali, soprattutto per le scuole e gli studenti. Investire su di esse significa investire sul futuro delle nostre comunità. Per chi non lo sapesse, aderiscono al servizio MLOL – MediaLibraryOnLine, la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche dedicata al prestito digitale; il servizio permette di accedere gratuitamente a un’ampia collezione di libri, giornali, riviste, audiolibri, musica e risorse digitali, semplicemente tramite un computer, tablet o smartphone. Ad oggi, oltre 6.500 biblioteche in tutte le regioni d’Italia e in 25 paesi esteri fanno parte della rete MLOL, e anche le biblioteche di Cherasco sono orgogliosamente tra queste. Per utilizzare il servizio è sufficiente essere iscritti a una delle biblioteche aderenti, dopodiché si può consultare e leggere online, in modo gratuito e legale, tutto il materiale disponibile sulla piattaforma. Oltre al prestito digitale, le biblioteche di Cherasco sono impegnate in diversi progetti laboratoriali e attività educative all’interno delle classi dell’Istituto Comprensivo 'Sebastiano Taricco'. Queste iniziative avvicinano i ragazzi al piacere della lettura e al mondo della conoscenza digitale. Grazie all’impegno e alla professionalità delle bibliotecarie, Cherasco offre a bambini e adulti un servizio culturale di grande qualità, un vero e proprio spazio di cura e diffusione del sapere accessibile a tutti».