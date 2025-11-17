“Coltivare il Futuro”: il garante per l’infanzia e adolescenza del Piemonte torna a Mondovì per la giornata dell’albero

Alpi del Mare Onlus, l’associazione MondoQui e il Bosco della Pace insieme per una cerimonia di piantumazione dal forte valore simbolico.

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, venerdì 21 novembre 2025, dalle 12 alle 13, il Bosco della Pace di via Alba a Mondovì ospiterà l’iniziativa “Coltivare il Futuro”, una cerimonia di messa a dimora di una pianta dedicata alla tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati. Si tratta di ragazzi arrivati in Italia senza genitori né familiari di riferimento, ai quali la legge riconosce il diritto a un tutore volontario: una figura adulta che li accompagna nel loro percorso di integrazione, tutela i loro diritti e li sostiene nelle scelte quotidiane.

L’evento, promosso da Alpi del Mare Soc. Coop. Soc. Onlus vedrà la presenza di Giovanni Ravalli, Garante per l’Infanzia e Adolescenza del Piemonte, Valerio Lantero Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, Francesca Bertazzoli Comune di Mondovì, Caudio Boasso Associazione MondoQuì e Associazione Tutori Minori Stranieri Non Accompagnati

La scelta del Bosco della Pace, nato nel 2020 grazie al progetto “Ambientiamoci” coordinato da MondoQui, evidenzia il valore comunitario di questo luogo simbolico, un piccolo bosco creato da una rete di associazioni e cittadini. Una cornice ideale per un gesto che unisce tutela, accoglienza e impegno condiviso verso il futuro. (In caso di maltempo la piantumazione sarà rimandata.)