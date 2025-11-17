Comitato Alberi di Saluzzo: festa degli alberi con le opere dei bambini delle Scuole dell'Infanzia

Quest’anno il Comitato Alberi di Saluzzo, per la sua partecipazione attiva alla festa, ha scelto la collaborazione con le Scuole dell'Infanzia Alessi, Alpi e di Cervignasco.

Con il benestare della direzione dell'Istituto Comprensivo di Saluzzo e in accordo con la referente delle scuole, come informano i rappresentanti del gruppo, venerdì 21 novembre gli aderenti all’associazione incontreranno in aula i bambini e le maestre per commentare insieme i lavori a tema che ciascuna classe avrà realizzato per l'annuale ricorrenza.

Si ascolteranno direttamente i piccoli artisti sugli alberi di cui si celebra la festa e sui pensieri espressi nelle loro opere. In quella circostanza, verrà consegnato un piccolo dono alle classi e a ciascun bambino.

Il giorno successivo, sabato 22 novembre, il Comitato realizzerà con i disegni ed eventuali altre piccole opere create dai bambini (i partecipanti sono circa 220 ripartiti in 10 classi) un'esposizione a loro dedicata.

L'esposizione potrà essere ammirata sotto un gazebo che verrà posizionato nell'area mercatale in piazza Risorgimento, angolo via Martiri della Liberazione, dalle 10 alle 13.

"Confidiamo non solo di incontrare nuovamente gli autori delle opere esposte con i loro familiari e le maestre che li hanno supportati", affermano dal Comitato, "ma anche tanti altri bambini e chiunque altro, anche non più bambino, vorrà fermarsi un momento da noi".

Per tutti i piccoli ci sarà un omaggio a disposizione.