Il Comune di Corneliano d'Alba ha conferito la cittadinanza onoraria ad Alberto Siccardi, cornelianese di nascita, fondatore in Svizzera della Medacta International, azienda che da oltre 25 anni si occupa della progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e dello sviluppo di tecniche chirurgiche correlate

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato durante una cerimonia ufficiale tenuta alla presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, della sindaca di Corneliano Alessandra Balbo, del consigliere provinciale Simone Manzone e del comandante della Stazione dei Carabinieri di Corneliano d’Alba, maresciallo Giovanni Ielo.

Alberto Siccardi è stato onorato per il suo straordinario contributo al settore della medicina e per il suo costante impegno a favore della comunità locale. La sua carriera di successo e la creazione della Medacta International hanno portato prestigio non solo alla sua figura personale, ma anche al territorio del comune roerino, di cui è rimasto un instancabile benefattore.

Durante la cerimonia, la sindaco Balbo ha sottolineato come il dottor Siccardi rappresenti "un esempio di eccellenza e generosità, sottolineando l'importanza del legame tra il cittadino e la sua comunità". "Oggi celebriamo non solo un uomo di successo – ha detto la sindaca –, ma un cornelianese che ha sempre mantenuto un forte legame con le sue radici".