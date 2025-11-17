Due studenti dell'IC Arpino vincono la borsa di studio per meriti sportivi e scolastici

Ci sono anche uno studente e una studentessa dell’IC “Arpino” di Sommariva Bosco tra coloro che hanno ricevuto la borsa di studio grazie al bando “Lo sport fortifica, lo studio nobilita”. L’iniziativa, sostenuta dalla Fondazione CRC e promossa da diverse associazioni sportive e di volontariato, ha voluto premiare ragazzi e ragazze che si siano distinti per i loro risultati sportivi e scolastici. Le domande, arrivate da tutta la provincia, sono state 127. Tra queste, sono state scelte quelle di alunni e alunne più meritevoli. Così, nella cerimonia dello scorso 8 novembre a Teatro Politeama di Bra, sono stati consegnati gli assegni previsti dalla borsa di studio a 14 ragazzi: tra loro, nella categoria delle Medie, anche Letizia Scozzai della classe 3ªB di Sommariva Bosco, e Matteo Molineris della classe 2ªA di Sanfrè (altra sede dell’istituto di Sommariva insieme a Ceresole).

«Siamo molto felici per loro – dice Anna Giordana, dirigente scolastica dell’IC Arpino -. Saper coniugare l’impegno dello studio con quello dello sport è sinonimo di grande maturità, quindi faccio loro le mie congratulazioni. Sia per raggiungere obiettivi prestigiosi come questo, sia semplicemente per promuovere uno stile di vita sano, il nostro istituto organizza per tutti gli studenti e le studentesse attività sportive grazie all’impegno delle insegnanti di Scienze Motorie e alla collaborazione degli altri docenti: il corso di nuoto, la corsa campestre, la settimana finale di gare pomeridiane nei nostri impianti all’aperto sono solo alcuni esempi».