I bambini dell’asilo San Giuseppe di Saluzzo in visita allo stabilimento Acqua Eva di Paesana [FOTO]

Una giornata ricca di emozioni, scoperte e sorrisi quella vissuta venerdì 14 novembre dai bambini della Scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Saluzzo, accompagnati dalle loro insegnanti. I piccoli sono saliti a bordo del pullman direzione Paesana per visitare lo stabilimento dell’Acqua Eva, dove hanno potuto conoscere da vicino il percorso che porta l’acqua dalle sorgenti del Monviso fino alla bottiglia.

All’interno dell’azienda, ad accoglierli c’erano alcuni dipendenti trasformati in guide e animatori che, attraverso spiegazioni semplici, giochi e momenti interattivi, hanno illustrato ai bambini come funzionano i macchinari per l’imbottigliamento e l’etichettatura. Curiosi e attenti, i piccoli hanno posto numerose domande sulle bottiglie, sulle macchine e su tutto ciò che rende possibile la produzione dell’acqua minerale.

Il percorso didattico è stato arricchito anche da un’attività creativa: partendo dai disegni del Monviso, del fiume Po e dei laghi, i bambini hanno illustrato il viaggio dell’acqua fino allo stabilimento, trasformando ciò che avevano imparato in colori e fantasia.

Le insegnanti hanno sottolineato l’entusiasmo dei bimbi e la disponibilità dei dipendenti dello stabilimento per la pazienza e l’attenzione dedicate ai piccoli visitatori.

La giornata è poi proseguita con la visita al Municipio di Paesana, dove i bambini sono stati accolti dal sindaco Emanuele Vaudano. Il primo cittadino ha spiegato loro, con parole semplici, il ruolo del sindaco e l’importanza di prendersi cura della comunità.

Il pranzo è stato consumato nella sala dell’oratorio grazie alla disponibilità del parroco don Celestino Ribero, che ha messo a disposizione gli spazi caldi e accoglienti. Durante il pasto sono passati a salutare i piccoli anche il vicesindaco Marco Margaria e don Marco Tallone, parroco delle comunità di Sanfront, Robella, Rocchetta e Gambasca.

Dopo il pranzo non potevano mancare momenti di gioco nel campo dell’oratorio e una passeggiata per le vie di Paesana, fino all’attesissima merenda al bar Natale: un delizioso tiramisù che ha regalato ai bambini un goloso finale di giornata.

A rendere tutto ancora più speciale, la presenza di Africa, il cane mascotte dei piccoli del San Giuseppe, che ha giocato con loro tra risate e carezze.

A Paesana ad attendere la comitiva c’erano anche le consigliere di amministrazione Giuliana Risso Rivoira, Claudia Abburà e con loro Carla Marino, che hanno condiviso con i piccoli e le insegnanti i momenti della giornata.

Una gita che ha unito conoscenza, natura, istituzioni e comunità, lasciando nei piccoli ricordi preziosi e un sorriso indelebile.

Per questo la Scuola dell’Infanzia San Giuseppe ha espresso un ringraziamento allo stabilimento Acqua Eva per l’accoglienza, al sindaco e al vicesindaco di Paesana, ai parroci don Ribero e don Tallone per l’ospitalità e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza educativa e divertente per i bambini.