Il dr. Arduino nuovo direttore scientifico della rivista "Autismo e Disturbi del Neurosviluppo"

Maurizio Giuseppe Arduino, responsabile del Centro Autismo e Sindrome di Asperger (C.A.S.A.) della struttura dipartimentale Psicologia e Psicopatologia dello Sviluppo dell’Asl CN1, è il nuovo direttore scientifico della rivista “Autismo e Disturbi del Neurosviluppo”, di cui precedentemente era co-direttore editoriale. Sostituisce Michele Zappella, specialista in neuropsichaitria Infantile e malattie nervose e mentali.

Negli ultimi anni la ricerca ha delineato alcune strategie cliniche, abilitative ed educative, che permettono di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli adulti autistici e di facilitarne l'integrazione sociale. Accanto agli aspetti psicoeducativi la rivista affronta anche quelli medici e farmacologici nella consapevolezza che l'estrema complessità e varietà dei quadri presenti tra i soggetti con disturbi dello Spettro Autistico richiedano un approccio multidisciplinare.