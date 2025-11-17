In tanti al meeting nazionale di Subbuteo a Vicoforte

Allegria e simpatia ha sprigionato la partecipazione al meeting nazionale di subbuteo, organizzato dall’Associazione “Old Subbuteo Club Torino” con un torneo a squadre. Quindi una domenica diversa a Vicoforte dove si è svolta la prima edizione della Chocolate Cup 2025 e dove quattordici squadre si sono confrontate per tutta la giornata.

Il torneo, al quale hanno partecipato anche “giocatori” di altre regioni, è iniziato con il canto dell’inno del “torneo vicese” che, dovendo essere in tema, non poteva essere altro se non “gelato al cioccolato”. Anche i campi messi a disposizione hanno visto avvicinarsi al gioco diversi visitatori incuriositi, alcuni molto giovani.

Per la cronaca il risultato finale ha visto vincere il “cioccolato al latte” con 67 punti sulla fazione “cioccolato fondente” con 64 punti ed i saluti finali hanno avuto il sapore di un “arrivederci”.

"La pioggia che ha caratterizzato la giornata non ha condizionato la gioiosa domenica di persone che con un po’ di goliardia portano avanti la tradizione di un gioco da tavolo coinvolgente e piacevole - commenta il sindaco, Gian Pietro Gasco -. Siamo grati a loro ed a Silvio Bessone che ce li ha indirizzati concedendo a Vicoforte la possibilità di fare una nuova esperienza".