L'omaggio di Mondovì a Emilio Balbo Bertone di Sambuy, primo presidente del Comizio Agrario

Una scultura marmorea, opera di Pietro Della Vedova, per onorare il lavoro di Emilio Balbo Bertone di Sambuy, primo presidente del Comizio Agrario di Mondovì. Fu questo l'omaggio che Comizio monregalese e i semplici cittadini per ricordarlo, ben 150 anni fa, il 15 novembre del 1875.
La statua, in un primo momento, venne posata in piazza Maggiore, rivolta verso l'Antico Palazzo di Città, prima sede dell'ente.
Oggi l'opera è nei giardini del Belvedere, all'ombra della Torre Civica, dove nel pomeriggio di sabato 15 novembre, il Comizio Agrario in collaborazione con l'amministrazione ha reso omaggio al ricordo del Conte di Sambuy.
Alla celebrazione ha partecipato il sindaco Luca Robaldo, il vice Presidente del Comizio Agrario Antonello Bertone, il direttore del Comizio Agrario Attilio Ianniello e il marchese Guido Gay di Quarti, discendente di Emilio Bertone di Sambuy.
Per conoscere la figura di Emilio Balbo di Sambuy si può leggere la seguente breve biografia: https://comizioagrario.org/emilio-bertone-di-sambuy/