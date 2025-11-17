Peveragno potenzia la biblioteca con 12.600 euro dal Ministero della Cultura

Il Comune di Peveragno ha ottenuto un contributo - previsto dal decreto ministeriale n. 272 del 5 agosto 2025 del Ministero della Cultura - di oltre 12.600 euro destinato all’acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale. Ciò permette di ampliare il patrimonio librario e di migliorare un servizio fondamentale per la comunità.

È la vicesindaco Vilma Ghio a darne notizia: “Con questo contributo, nei prossimi mesi, riusciamo ad andare oltre il costante intervento di manutenzioni ed aggiornamenti per integrare una nuova sezione di libri, a disposizione dell’utenza, dedicata alla cultura dell’amministrazione pubblica, migliorare la dotazione di strumenti per l’educazione dei minori, implementare i testi di storia contemporanea e quelli destinati al benessere psico-fisico delle fasce deboli.

Per i comuni come Peveragno, circa 5.600 abitanti, la Biblioteca è ancora un centro di condivisione della cultura, di studio e di socializzazione e l’integrazione di nuove sezioni, l’aggiornamento dei testi disponibili e la corretta gestione della manutenzione sono la base di un servizio che va oltre il tenere solo un catalogo aggiornato. La nostra idea è orientata alla fruibilità, disponibilità e ampiezza dei titoli”.