Piasco in cammino per la Pace: un paese unito sotto le bandiere del mondo

Venerdì 14 novembre si è svolta a Piasco la marcia per la Pace, appuntamento centrale della rinnovata iniziativa “Ricetta della Pace”, organizzata dalla Commissione Cultura del Comune. Un evento che ha riportato nel paese della bassa valle Varaita lo spirito di condivisione e incontro fra culture che già in passato aveva animato la comunità.

Il ritrovo era fissato alle 18,30 nel piazzale della Palestra Comunale, da cui è partito un piccolo corteo che ha attraversato il centro del paese. Gli stranieri che vivono o frequentano Piasco hanno accolto l’invito dell’Amministrazione a sfilare con le bandiere dei loro Paesi d’origine, creando un colpo d’occhio variopinto e ricco di significato.

Il corteo è giunto all’Ala della Pace, dove si è svolto un breve ma intenso momento di riflessione dedicato al valore della Pace, un tema oggi più che mai urgente e necessario.

Alle 19.30 si è poi tenuta la cena condivisa multietnica, per la quale nei giorni precedenti erano andate rapidamente esaurendosi le prenotazioni. Un’occasione di convivialità, scambio e scoperta di sapori provenienti da diverse tradizioni culinarie, preparata con entusiasmo dalle numerose famiglie coinvolte.

La “Ricetta della Pace” non rappresenta una novità assoluta per Piasco: tra il 2009 e il 2011, infatti, un’iniziativa analoga – allora denominata “Il Mondo nel Piatto” – era inserita nel programma della Sagra d’Autunno, riscuotendo grande apprezzamento.

Oggi, in un contesto globale più complesso, la motivazione che anima l’evento appare ancora più forte: unire popoli ed etnie presenti nel paese attorno al valore universale della Pace, riaffermando l’importanza di comunità capaci di dialogo, accoglienza e rispetto reciproco.

La marcia e la cena hanno confermato questo spirito: una serata partecipata, simbolica e profondamente sentita, che ha ribadito la volontà di Piasco di continuare a camminare insieme, nel segno della Pace.