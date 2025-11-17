Savigliano partecipa all'Assemblea Nazionale Anci a Bologna

Anche Savigliano ha preso parte alla 42ª edizione dell'Assemblea Nazionale Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani, a Bologna. Erano presenti il sindaco Antonello Portera, gli assessori Filippo Mulassano e Rocco Ferraro e il consigliere Mattia Giordana.

“Insieme per il bene comune” era quest'anno il claim dell'evento, che come ogni anno riunisce sindaci, amministratori e imprese che collaborano con la Pubblica amministrazione provenienti da tutta Italia.

Dopo aver preso parte al momento inaugurale, che ha visto la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli Amministratori del Comune di Savigliano hanno partecipato ai diversi convegni che si sono svolti nelle ore successive.

«Si è trattato di approfondimenti e momenti di confronto di varia natura – spiega il sindaco Antonello Portera – su tematiche che interessano la vita di un Comune e gli Amministratori. Dalle asfaltature alla gestione dei rifiuti, passando per il mondo digitale e l'aspetto della sicurezza. Un'occasione come sempre utile per trarre spunti anche concreti e tessere contatti con altre realtà».