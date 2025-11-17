Si è spenta a 103 anni Maria Marra, la più longeva di Borgo San Dalmazzo

Con i suoi 103 anni era la cittadina più longeva di Borgo San Dalmazzo.

Maria Marra, vedova Greco, si è spenta ieri, domenica 16 novembre, nella sua abitazione di via Barale.

La stessa dove il 12 gennaio 2024 aveva festeggiato i suoi 102 anni con le figlie Anna Grazia, Teresa ed Elisabetta.

Persino l'amica Elizabeth Maquilon dal Perù non aveva mancato l'appuntamento, come nemmeno negli otto anni precedenti. A celebrarla in rappresentanza dell'Amministrazione comunale la sindaca Roberta Robbione, l'assessora Michela Galvagno e l'assessore Francesco Rosato.

La sindaca la ricorda con affetto: “A nome mio e dell'Amministrazione comunale rivolgo le condoglianze alla famiglia. Ci dispiace aver perso la nostra cittadina più anziana. Ricordo ancora quanto sia stato bello festeggiarla tre anni fa in occasione del suo centenario. Era una persona mite e serena che ha fatto del bene, come abbiamo potuto cogliere e respirare quando ci ha accolti a casa dove viveva insieme alla sua famiglia, che l'ha sempre curata con dedizione presso il domicilio”.

Ancora in forma e lucida aveva brindato circondata dall'affetto della famiglia come avevamo riportato dopo aver preso parte alla festa.

Nata a Maida, in provincia di Catanzaro, si è sposata giovanissima a soli 17 anni con Giuseppe Greco, trasferendosi prima a Vinadio e nel 1978 a Borgo San Dalmazzo. Vedova dal 1995, si era trasferita presso l'abitazione della figlia Elisabetta, dove ieri per un malore improvviso è venuta a mancare.



Oltre alle tre figlie lascia il quarto, Giovanni Claudio, che risiede a Montecatini, e i nipoti Federico e Stella.

Alle 17 di oggi, lunedì 17 novembre, sarà recitato il rosario nella Chiesa Madre Parrocchia San Dalmazzo, dove domani verranno celebrati i funerali alle 10.30, provenienti dall'abitazione di corso Barale 13.