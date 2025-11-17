 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 17:41

Bra: rubati gli addobbi natalizi di fronte al negozio “Frutta Rey” di piazza Carlo Alberto [FOTO]

Spiacevole sorpresa per i titolari Sam e Erik Reinaudo: "Tema sicurezza importante, ci auguriamo che questi problemi non continuino a ripercuotersi su di noi e il nostro lavoro"

Spiacevole sorpresa, nei giorni scorsi, per Sam ed Erik Reinaudo, titolari “Frutta Rey”, negozio situato in piazza Carlo Alberto a Bra. 

Ai due giovani esercenti, rispettivamente di 26 e 28 anni, sono stati rubati metà degli addobbi e delle palline natalizie che avevano recentemente allestito di fronte all'attività.

"È un gesto che denota un grande senso di inciviltà da parte di ignoti – commentano Sam e Erik –  Il nostro intento spontaneo di abbellire il centro cittadino con alcune decorazioni natalizie è stato rapidamente reso vano con la bravata di ignoti”.

Non è il primo caso di vandalismo accaduto ai loro danni, già in estate si erano verificati episodi analoghi: “Già in estate, nostro malgrado, siamo stati vittime di episodi di vandalismo nella notte da parte di giovani che, nel nostro dehors, hanno danneggiato tavoli e sedie e hanno lasciato sporcizia ovunque. Il tema della sicurezza è importante, ci auguriamo che questi problemi non continuino a ripercuotersi su di noi e sul nostro lavoro”.

Cristiano Sabre

