Domenica 23 novembre a Busca un Evento che unisce Design, Moda e Gusto

Immaginate un luogo dove l'eleganza delle cucine made in Italy incontra il profumo di caffè appena macinato, il luccichio di gioielli artigianali, il passo felpato di scarpe sulla moquette e la magia di un tocco creativo di arredi su misura. È questo lo spirito dell’Evento a Busca, che si trasforma in un palcoscenico unico per un evento da non perdere.

Domenica 23 novembre alcune aziende locali di Busca si uniscono per regalarvi un pomeriggio indimenticabile. Dalle ore 16 alle 20, in Via Laghi di Avigliana 168, vi aspetta un vortice di emozioni, sapori e idee per rinnovare la vostra casa con stile e convenienza.

Al centro della scena c'è Busca e le meravigliose Cucine Scavolini, presso lo Store Scavolini dedicato alle cucine componibili che quest'anno ha conquistato il territorio con soluzioni innovative e personalizzate. Qui, non si parla solo di mobili: si tratta di creare spazi che raccontano storie, perfetti per chi ama ospitare o semplicemente godersi la propria casa come un rifugio di lusso.

E per scaldare l'atmosfera, preparatevi ad una sfilata: modelle e designer sfileranno tra composizioni mozzafiato, ispirate alle ultime tendenze moda, enfatizzando il brand icona che firma arredi timeless e funzionali. Immaginate linee pulite, materiali eco-sostenibili e quel tocco di eleganza italiana che trasforma una cucina in un'opera d'arte. Non mancheranno un rinfresco goloso e tante altre sorprese, pensate per coccolarvi con assaggi locali, chiacchierate con esperti e magari un consiglio su misura per il vostro prossimo progetto di ristrutturazione.

Momenti puri di emozione anche insieme a Manfrinato Gioielli per bracciali e anelli che illuminano ogni outfit; Strane Idee per scarpe originali e fuori dal coro; La Bottega del Colore per pitture e vernici che rivitalizzano pareti e mobili con un tocco di colore vivace; Lumo Coffee Lab, il laboratorio del caffè che infonde passione in ogni tazza, perfetto per i vostri momenti di relax.

Ma l'evento non si ferma qui: è un ponte perfetto verso il Black Friday, con promozioni che anticipano il calendario.

Dal 28 al 30 novembre si entrerà poi nel mood delle festività con extra sconti su tutte le cucine esposte e nuove collezioni!

Perché partecipare? Perché questo non è un semplice evento: è un invito a connettervi con la comunità di Busca, a scoprire come il design possa migliorare la vita quotidiana e a portarvi a casa non solo oggetti, ma ispirazione. In un mondo che corre veloce, fermatevi qui, in uno snodo imoirtante del Cuneese, per un pomeriggio che sa di tradizione e futuro. L'ingresso è libero, l'energia contagiosa.

Vi aspettiamo domenica 23 novembre – non rimandate, le sorprese non durano per sempre! Busca vi saluta con un caffè... e un sorriso.

Per info: 0171-332515.