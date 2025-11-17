Dopo dieci anni Paolo Rossi torna a Cuneo: appuntamento a domenica 7 dicembre al Toselli

Cuneo si prepara ad accogliere, dopo quasi un decennio di assenza, il ritorno del maestro irriverente della satira italiana: Paolo Rossi.

Domenica 7 dicembre alle 21, il Teatro Toselli sarà il palcoscenico di un evento speciale, costruito su misura per la città. Inserito all’interno della rassegna “Dintorni”, sostenuta dal Comune di Cuneo che con il suo prezioso apporto continua a rendere possibile una programmazione di altissimo livello, lo spettacolo si colloca in un percorso culturale che sta valorizzando il Teatro con grandi nomi del panorama artistico nazionale e non: un percorso che ha già visto, lo scorso ottobre, il successo di Arturo Brachetti.

Quello che inizialmente era stato annunciato come “Stand Up Classic” evolve ora in un nuovo, sorprendente formato: “Stand Up Classic… con Psicologa”.

Accanto a Paolo Rossi e le musiche dal vivo di Emanuele Dell’Acquila, salirà sul palco Caterina Gabanella, presenza scenica preziosa e complice dell’artista nei loro laboratori teatrali e nella recente operaccia satirica. La sua partecipazione, voluta espressamente per questa tappa cuneese, dona allo spettacolo un’intensità narrativa e un equilibrio comico nuovi, rendendo questa data un vero unicum all’interno della tournée.

Un gesto che è insieme tributo e attenzione speciale per la città di Cuneo, scelta da Rossi per presentare una versione arricchita, viva e irripetibile della sua inconfondibile poetica teatrale. Lo spettacolo è realizzato in collaborazione tra Promocuneo, Modellato Concerti, Visuartise, e il Comune di Cuneo. I biglietti stanno andando rapidamente e la richiesta continua a crescere.

Prevendite e info su: promocuneo.it