Il Soroptimist celebra le eccellenze cuneesi con Paola Gula

Si è tenuta presso il Ristorante La Ruota di Pianfei la recente assemblea sociale del Sodalizio Cuneese del Soroptimist: numerose le socie intervenute, che dopo la seduta assembleare hanno preso parte alla piacevolissima conviviale dal titolo " Peccati di Gula - Ogni piatto una storia".

Si è trattato di una raffinata proposta di cibo, magistralmente accompagnata dalla narrazione della famosa giornalista e scrittrice cuneese di origine cebana Paola Gula, ospite d’onore della serata con la figlia Margherita.

La presidente Silvana Martino ha introdotto l’evento dicendo che conoscere il territorio attraverso il suo cibo, le sue tradizioni, i cultivar rivisitati rappresenta un modo per acquisire consapevolezza e sviluppare senso di appartenenza ai luoghi in cui viviamo, in cui lavoriamo e che ovviamente amiamo. Un processo non scontato che richiede dedizione, studio e partecipazione. In questo senso il Soroptimist è felice di promuovere questo intervento divulgativo, perfettamente allineato alle linee programmatiche della federazione nazionale.

Ogni portata e di riflesso ogni ingrediente, sono stati illustrati con grande competenza da Paola Gula attraverso la narrazione di protagonisti di storie innovative, ma rispettose delle tradizioni. La senape di Castellino, il mosto ardente con aceto di Dogliani, la fonduta al blu di Morozzo con il croccante di semi di zucca di Piozzo, le mandorle tostate di Saluzzo, i nashi caramellati, il cioccolato di Fossano e molto altro tra le eccellenze del territorio, sono stati i protagonisti della serata sia per la parte narrativa che per la composizione delle superbe e gustose portate.

Importante la riflessione sul valore del cibo per il territorio, concetto profondo e multidimensionale, che va ben oltre la semplice nutrizione: esso rappresenta un legame indissolubile che intreccia economia, cultura, identità sociale e ambiente.

Come specificato dalla presidente, la serata ha voluto essere l'occasione per riflettere sulla identità collettiva: le ricette tradizionali, i metodi di preparazione e i prodotti tipici sono parte del patrimonio immateriale di una comunità. Raccontano la storia, le dominazioni, le carestie, le feste e l'ingegno degli abitanti. Importante la custodia delle tradizioni: attraverso il cibo si tramandano saperi antichi, pratiche agricole e rituali sociali (come le feste paesane, le sagre o i pasti in famiglia), ma anche integrazione e dialogo: la cucina può essere un potente strumento di integrazione e un ponte tra diverse comunità, capace di accogliere e fondere influenze esterne creando nuove identità.

A fine serata Adham, giovane e motivato cuoco del ristorante la Ruota, chiamato in sala per i complimenti insieme al titolare Davide, ha descritto come è arrivato alla proposta culinaria suggerita da Paola Gula anche attraverso la conoscenza diretta dei prodotti ed i suggerimenti e dei produttori.

Una serata decisamente apprezzata da tutte le socie che hanno espresso grande interesse ed apprezzamento e si complimentate con l’ospite e con la presidente.