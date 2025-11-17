"La gabbianella e il gatto" in scena al Milanollo di Savigliano

Il Teatro Milanollo di Savigliano ospiterà venerdì 21 novembre alle ore 21 una produzione speciale de "La gabbianella e il gatto", l'amata favola di Luis Sepúlveda che ha conquistato generazioni di lettori con la sua storia di amicizia e promesse mantenute.

Lo spettacolo, nato dall'adattamento teatrale di Cristina Capello e Alessandro Borello, trasforma il racconto del gatto Zorba e della piccola gabbianella Fortunata in un'opera multidisciplinare che fonde teatro, musica e canto. La storia del gatto nero grande e grosso che si trova a dover allevare una gabbianella, insegnandole persino a volare, prenderà vita attraverso un cast artistico d'eccezione.

Sul palcoscenico si alterneranno Paolo Ricagno come voce narrante, il soprano Romina Gianoglio, gli attori del gruppo teatrale "Il sole a mezzanotte" e il coro MusicaNova di Savigliano. L'accompagnamento musicale sarà affidato all'Orchestra B. Bruni di Cuneo, che eseguirà le composizioni originali di Carmelo Lacertosa sotto la direzione del maestro Rinaldo Tallone. La regia dello spettacolo è firmata da Eloisa Giacosa.

I biglietti potranno essere acquistati (pagamento in contanti): giovedì 20 novembre, ore 9-11 e 17-19 ,presso la Sala prove MusicaNova, in via San Pietro 7, e venerdì 21 novembre, ore 11-12 e 17-19, direttamente al Teatro Milanollo.