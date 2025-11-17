L’Unitre di Moretta protagonista alla fiera “Abilmente” di Torino

Per il terzo anno consecutivo, l’Unitre di Moretta ha preso parte alla fiera della creatività e manualità “Abilmente”, andata in scena al Lingotto di Torino dal 13 al 16 novembre.

Un appuntamento sempre molto atteso dalle associate, che frequentano i corsi di laboratorio dedicati al ricamo, al patchwork, al feltro e alla tecnica del ricamo bandera.

Le partecipanti, con entusiasmo e orgoglio, hanno messo in mostra in fiera i loro lavori, realizzati con cura, passione e competenza, spesso arricchiti dai preziosi suggerimenti delle ricamatrici più esperte. Il risultato è stato un insieme di creazioni che raccontano il valore dell’artigianato femminile e la forza dei saperi condivisi.

L’edizione di quest’anno ha registrato una grande affluenza di pubblico, segno evidente di quanto la creatività manuale continui ad affascinare e coinvolgere. Colpisce vedere come, accanto alle tecniche tradizionali, trovino spazio anche nuove tecnologie capaci di rendere il ricamo più accessibile e immediato, senza però snaturarne l’essenza.

“Esprime un sentito ringraziamento – dicono dal direttivo dell’Unitre di Moretta - a tutte le persone che hanno dedicato tempo ed energie alla buona riuscita dell’iniziativa: sia a chi ha esposto, sia a chi ha garantito la propria presenza durante i giorni di fiera.

L’appuntamento è già fissato alla prossima occasione, con la stessa passione che distingue da sempre il gruppo di Moretta.