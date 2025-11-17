Mercatini di Natale on the Road, l’agricoltura protagonista

"La presenza dei produttori agricoli ai Mercatini di Natale on the Road non è solo un valore aggiunto: è una testimonianza concreta della vitalità, della qualità e delle potenzialità del nostro settore primario". Così Igor Varrone, direttore provinciale di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, sottolinea l’importanza della partecipazione del mondo agricolo alla grande iniziativa diffusa prevista per domenica 23 novembre, che coinvolgerà Lagnasco, Manta, Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Verzuolo e Piasco.

La manifestazione, dalle 10 alle 18, propone un percorso natalizio itinerante con mercatini, degustazioni, attività per famiglie, visite guidate, musica e animazione. Un progetto che valorizza la rete di produttori e artigiani locali, rendendo protagoniste le comunità rurali del territorio.

L’evento, patrocinato da Cia Agricoltori italiani di Cuneo, nella tappa di Piasco vedrà trasformarsi il piazzale del Birrificio Agricolo Kauss, in via Costigliole 2/A, nel 1° Mercatino di Natale Kauss, un vero villaggio agricolo dedicato ai sapori, alle tradizioni e al lavoro delle realtà rurali della Valle Varaita e delle zone limitrofe. I visitatori potranno incontrare produttori e artigiani del territorio, scoprendo specialità tipiche e creazioni locali.

Tra i protagonisti spiccano le Ravioles della Valle Varaita, simbolo della gastronomia valligiana. L’iniziativa offrirà inoltre un percorso tra le lavorazioni agricole che caratterizzano il territorio: dal luppolo coltivato da Kauss, all’orzo aziendale, fino alla frutta delle aziende della Valle Varaita. Non mancheranno degustazioni e bevande della tradizione agricola locale, tra cui succo di mela caldo realizzato con le mele della Valle Varaita, Beer Brulè e Bierstacheln preparati dal Birrificio Kauss in collaborazione con Valverbe di Melle.

La giornata sarà arricchita dalla presenza dei cavalli di Eleonora, che passeggeranno nel luppoleto dell’azienda, un gesto dal forte valore simbolico che richiama il legame profondo tra questo evento natalizio e il contesto rurale che lo ospita. Previsti anche laboratori per famiglie, visite guidate al birrificio e la presentazione della Kauss Christmas Box.

"La tappa di Piasco – evidenzia Varrone – rappresenta in modo straordinario ciò che vogliamo comunicare attraverso la nostra presenza ai Mercatini di Natale on the Road: un’agricoltura che produce qualità, che innova, che sa collaborare e fare rete. Un’agricoltura che diventa comunità e che, attraverso iniziative come questa, parla direttamente ai cittadini".

Prosegue Varrone: "Il Mercatino di Natale Kauss è un esempio virtuoso di come le aziende agricole possano creare valore condiviso, unendo tradizioni, prodotti e storie del territorio. La partecipazione dei nostri agricoltori permette di mostrare da vicino il lavoro quotidiano che sta dietro a ciò che portiamo sulle tavole, contribuendo a rendere il Natale un momento autentico, radicato nella nostra identità rurale".

Il tour dei Mercatini può essere svolto in navetta (gratuita), con fermate a Lagnasco (piazza Umberto I), Saluzzo (piazzale stazione ferroviaria), Manta (bar Nando), Verzuolo (piazza Willy Burgo e Armando Vivai), Piasco (Birrificio Kauss) e Costigliole Saluzzo (Largo Guglielmo Marconi). Gli orari di passaggio sono affissi ad ogni fermata e pubblicati su www.villadiverzuolo.it