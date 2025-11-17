Alba, il Premio San Giuseppe 2025 al governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio

Sabato 29 novembre, a partire dalle ore 17:30, si terrà la cerimonia di consegna del Premio San Giuseppe che quest'anno giunge alla sua 26ª edizione, nella cornice della Chiesa di San Giuseppe di Alba, sede appunto del Centro Culturale San Giuseppe, presieduto da Roberto Cerrato. L'edizione 2025 è particolarmente importante perché il premio verrà assegnato al Governatore della Regione Piemonte l'On. Alberto Cirio, che è stato molto felice appresa la notizia e riceverà in un certo senso l'abbraccio del territorio di Alba, Bra, Langhe e Roero. Un Premio che nel corso degli anni è divenuto sempre più importante con un Albo d'Oro di tutto rispetto che ha visto figure del mondo del volontariato, del sociale, delle professionalità, della cultura, del mondo accademico e sportivo, tutte accomunate come si evince dal regolamento dello stesso. Figure e/o realtà che lasciano con il loro lavoro ed impegno un segno nelle comunità, e, come dichiara il presidente del sodalizio albese Roberto Cerrato, "Il Governatore Alberto Cirio incarna questi requisiti, anche come espressione autentica di un territorio quello della Langa, del Roero e di Alba che lo ha sostenuto e che lui ha sempre tenuto particolarmente soprattutto varcando confini internazionali mantenendo sempre quell'attaccamento al suo territorio”.

Nella prima parte della cerimonia si svolgerà la consegna dei Contributi di Solidarietà a favore di Associazioni ed Enti di Volontariato della Zona di Alba e di Cuneo da parte del Presidente della Fondazione Cagnasso, il dott. Renato Cagnasso. Un collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe che continua dal 2008.