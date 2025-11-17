"Ricominciare a vivere": a Saluzzo la filosofia incontra la meditazione

L'Associazione culturale "Darsi Pace - liberazione interiore, trasformazione del mondo" porta a Saluzzo il suo ciclo di incontri itineranti "Italia in movimento". L'appuntamento è fissato per sabato 22 novembre alle ore 17 presso la Sala degli Specchi "Il Quartiere" in Piazza Montebello 1.

L'incontro, dal titolo evocativo "Ricominciare a vivere", si propone come un'occasione di riflessione e pratica per affrontare con maggiore consapevolezza le complessità del presente. In un periodo storico segnato da incertezze e sfide globali, l'iniziativa offre strumenti concreti per ritrovare equilibrio interiore e fiducia nel futuro.

Francesco Marabotti, giovane filosofo milanese e formatore dei Gruppi Darsi Pace, condurrà i partecipanti in un percorso che unisce teoria e pratica. L'incontro si articolerà in due momenti principali: una riflessione filosofica sulla possibilità di riscoprire la vitalità interiore, seguita da una sessione di meditazione guidata che permetterà di sperimentare concretamente quanto discusso.

Parteciperanno all'evento anche Paola Parretta e Francesca Calandri, praticanti dell'associazione Darsi Pace, che condivideranno la loro esperienza personale nel percorso di crescita interiore.

La serata si concluderà con un momento conviviale, occasione per confrontarsi e condividere impressioni in un'atmosfera informale.

L'ingresso è libero e gratuito.