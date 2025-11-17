 / Eventi

"Ricominciare a vivere": a Saluzzo la filosofia incontra la meditazione

Il 22 novembre alla Sala degli Specchi arriva "Italia in movimento", il ciclo di incontri dell'Associazione Darsi Pace con il filosofo Francesco Marabotti. Ingresso libero

Immagine di repertorio

L'Associazione culturale "Darsi Pace - liberazione interiore, trasformazione del mondo" porta a Saluzzo il suo ciclo di incontri itineranti "Italia in movimento". L'appuntamento è fissato per sabato 22 novembre alle ore 17 presso la Sala degli Specchi "Il Quartiere" in Piazza Montebello 1.

L'incontro, dal titolo evocativo "Ricominciare a vivere", si propone come un'occasione di riflessione e pratica per affrontare con maggiore consapevolezza le complessità del presente. In un periodo storico segnato da incertezze e sfide globali, l'iniziativa offre strumenti concreti per ritrovare equilibrio interiore e fiducia nel futuro.

Francesco Marabotti, giovane filosofo milanese e formatore dei Gruppi Darsi Pace, condurrà i partecipanti in un percorso che unisce teoria e pratica. L'incontro si articolerà in due momenti principali: una riflessione filosofica sulla possibilità di riscoprire la vitalità interiore, seguita da una sessione di meditazione guidata che permetterà di sperimentare concretamente quanto discusso.

Parteciperanno all'evento anche Paola Parretta e Francesca Calandri, praticanti dell'associazione Darsi Pace, che condivideranno la loro esperienza personale nel percorso di crescita interiore.

La serata si concluderà con un momento conviviale, occasione per confrontarsi e condividere impressioni in un'atmosfera informale.

L'ingresso è libero e gratuito.

