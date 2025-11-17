Serata magica a Robilante: le musiche da film e Disney incantano il Centro Buzzi

Sabato 29 novembre, alle ore 21, il Centro Sociale Luigi Buzzi di Robilante si trasformerà in un piccolo teatro delle emozioni con una serata dedicata alle più celebri colonne sonore cinematografiche e ai classici Disney.
A esibirsi saranno i giovani violinisti dell’Orchestra “Schiaccianote”, diretti dalla Professoressa Brondello Marianna, che riproporranno i brani già presentati all’inaugurazione del murales del Centro Buzzi, accompagnando il pubblico in un viaggio musicale tra piccole e grandi emozioni.
L’iniziativa, a ingresso libero, nasce per valorizzare il talento dei giovani musicisti e coinvolgere tutta la comunità. Durante la serata non mancheranno giochi interattivi per indovinare i titoli dei film e dei cartoni animati, rendendo l’evento coinvolgente per spettatori di tutte le età.
Un sentito ringraziamento va a Claudia Magliano e a tutti gli organizzatori che con il loro impegno rendono possibile questa vetrina per i giovani artisti. Per chi desidera, sarà possibile prenotare la cena chiamando il numero 0171 78198.