Assemblea contro la militarizzazione delle scuole ad Alba

Il 21 novembre 2025, alle ore 18, presso il Centro Giovani H Zone ad Alba si terrà l’Assemblea pubblica organizzata con i docenti dell’Osservatorio contro la Militarizzazione della Scuola. L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di monitorare e denunciare le crescenti attività di militarizzazione all’interno delle scuole e, successivamente, anche delle università. Si tratta di una realtà impegnata in un’azione costante contro la progressiva introduzione di un’ideologia bellicista nelle nostre istituzioni educative.

Sempre più spesso le forze armate intervengono direttamente, anche come “docenti”, tenendo lezioni su tematiche diverse, dall’inglese affidato a personale NATO a questioni legate alla legalità e alla Costituzione. Partecipano anche ai percorsi di alternanza scuola-lavoro (PCTO), organizzando visite a basi militari o caserme. Queste attività sono facilitate da protocolli d’intesa firmati tra rappresentanti dell’Esercito, il Ministero dell’Istruzione, gli Uffici Scolastici e le singole scuole.

Smilitarizzare la scuola significa restituire agli spazi educativi il ruolo di luoghi di pace e accoglienza, opponendosi al razzismo e al sessismo veicolati dai linguaggi e dalle pratiche belliche, contrastando derive nazionaliste, modelli di forza e violenza, e l’irrazionale paura del “nemico” interno o esterno creato come capro espiatorio. Significa riportare la scuola al suo ruolo sociale costituzionale.

La serata è organizzata dal sindacato di base CUB di Cuneo, insieme ai collettivi Crepa, Mononoke, Non Una di Meno e al Cinemavekkio.