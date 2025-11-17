"I bambini in ospedale hanno bisogno di te": ABIO Cuneo cerca volontari

L'importanza della presenza umana nel percorso di cura dei piccoli pazienti

Curare non significa solo somministrare medicine. A volte, soprattutto quando si tratta di bambini, ciò che serve di più è una presenza rassicurante, un sorriso sincero, una mano che stringe la loro durante i momenti difficili. È con questa consapevolezza che ABIO Cuneo—l'Associazione per il Bambino in Ospedale—lancia un appello per reclutare nuovi volontari.

L'organizzazione, che da anni opera all'interno dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo, sa bene quanto sia importante il supporto emotivo per i giovani pazienti e le loro famiglie.

Per chi desiderasse scoprire come mettere a disposizione il proprio tempo, ABIO Cuneo organizza una serata di presentazione del nuovo corso di formazione martedì 25 novembre 2025 alle ore 20, presso il Salone delle Conferenze dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo.

Sarà l'occasione perfetta per comprendere concretamente in cosa consiste il lavoro del volontario, quali sono le modalità di intervento e come poter contribuire attivamente alla mission dell'associazione. Non è necessaria alcuna esperienza particolare: ciò che conta è la disponibilità, la pazienza e la volontà di portare un po' di serenità a chi ne ha più bisogno.

Chiunque fosse interessato a conoscere più da vicino le attività di ABIO Cuneo e a unirsi al team di volontari può contattare l'associazione all'indirizzo email abio.cuneo@gmail.com o presentarsi direttamente alla serata di martedì.