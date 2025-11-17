Auser Val Tanaro: un anno di solidarietà e nuovi orizzonti con l’auto green

L’associazione Auser Val Tanaro festeggia il primo anno di attività e traccia un bilancio delle iniziative svolte. L’appuntamento è a Garessio, domenica 30 novembre alle ore 10.30, nel salone di Villa Gobbi, in via al Santuario 2.

L’evento celebra l’acquisto di una nuova autovettura resa possibile grazie alle donazioni, piccole gocce di rugiada che insieme hanno raggiunto il mare. Quest’anno sono stati percorsi 10.000 km per l’accompagnamento agli ospedali e, grazie alla nuova auto ecologica alimentata a GPL, ci si aspetta di aumentare i chilometri nel prossimo anno.

Durante l’incontro saranno illustrate le attività in corso, tra cui i corsi di inglese, italiano e utilizzo del cellulare, gli sportelli della salute e le iniziative previste per dicembre, come uno spettacolo informativo-teatrale sul tema delle truffe che si terrà a Ormea e Lesegno.

Alle 12 seguirà un buffet offerto dall’Auser, un momento di condivisione e ringraziamento tra volontari e sostenitori, non un banchetto sfarzoso, ma l’occasione per stringersi la mano e dire un sincero grazie.

L’invito è aperto a tutti ma si prega di confermare la presenza entro mercoledì 26 novembre chiamando il numero 353 4698872.